Окслэд-Чемберлен: «Полуфинал ЛЧ? «Ливерпуль» может победить любую команду» 

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен поделился ожиданиями от 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Уверенность в себе дает нам огромный толчок. Обыграть «Сити» дважды – это не так просто. Мы сделали это дважды за неделю, а также обыгрывали их раньше в этом сезоне.

Это доказывает нам, что мы находимся на нужном уровне и можем обыграть кого угодно в турнире. Все зависит от нас. Кого бы мы ни получили в соперники в следующем этапе, мы можем победить», – сказал Окслэд-Чемберлен.

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 13 апреля. Помимо «Ливерпуля», в него прошли «Реал», «Бавария» и «Рома».