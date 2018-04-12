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    Окслэд-Чемберлен: «Полуфинал ЛЧ? «Ливерпуль» может победить любую команду» 

    Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен поделился ожиданиями от 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Уверенность в себе дает нам огромный толчок. Обыграть «Сити» дважды – это не так просто. Мы сделали это дважды за неделю, а также обыгрывали их раньше в этом сезоне.

    Это доказывает нам, что мы находимся на нужном уровне и можем обыграть кого угодно в турнире. Все зависит от нас. Кого бы мы ни получили в соперники в следующем этапе, мы можем победить», – сказал Окслэд-Чемберлен.

    Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится завтра, 13 апреля. Помимо «Ливерпуля», в него прошли «Реал», «Бавария» и «Рома».

    Источник: Skysports

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    12.04.2018 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:58

      Вполне возможно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 апреля 2018, 13:14

      надеюсь Ливерпуль выиграет ЛЧ,а Салах получит ЗМ

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 апреля 2018, 12:22

      Клопп -красавец, лучший в АПЛ, а реал дрючил еще в дортмунде

      4
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