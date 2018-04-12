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    Буффон: «Горжусь, что являюсь частью такой замечательной команды»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после матча с «Реалом» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что горд быть частью этой команды.

    «Мы отдали все силы. «Реал» – великолепная команда, и я надеюсь, что она пройдет весь турнирный путь до конца. Но мы сегодня заслужили по меньшей мере дополнительное время.

    Жизнь продолжается. Я рад и горжусь тем, как мы играли. Мы сделали невозможное возможным. Очень жаль, что все завершилось именно так.

    Мы начали матч, сказав себе, что у нас минимальный шанс на победу в противостоянии, но надо бороться, потому что заранее нельзя с уверенностью говорить, что произойдет в этой жизни, особенно если у тебя в команде бойцы, способные практически на все.

    Мы постепенно двигались к своей цели и в итоге отыгрались. Горжусь, что являюсь частью такой замечательной команды», – сказал Буффон.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: УЕФА

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    12.04.2018 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:51

      К сожалению нужного результата добиться не удалось.Буффон красава.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4847

      neveldomha 12 апреля 2018, 12:48

      Жаль что тебя не будет на ЧМ 2018. Это самая большая печаль нашего чемпионата.

      3
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