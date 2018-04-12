Буффон: «Горжусь, что являюсь частью такой замечательной команды»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после матча с «Реалом» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что горд быть частью этой команды.

«Мы отдали все силы. «Реал» – великолепная команда, и я надеюсь, что она пройдет весь турнирный путь до конца. Но мы сегодня заслужили по меньшей мере дополнительное время.

Жизнь продолжается. Я рад и горжусь тем, как мы играли. Мы сделали невозможное возможным. Очень жаль, что все завершилось именно так.

Мы начали матч, сказав себе, что у нас минимальный шанс на победу в противостоянии, но надо бороться, потому что заранее нельзя с уверенностью говорить, что произойдет в этой жизни, особенно если у тебя в команде бойцы, способные практически на все.

Мы постепенно двигались к своей цели и в итоге отыгрались. Горжусь, что являюсь частью такой замечательной команды», – сказал Буффон.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!