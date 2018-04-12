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Роналду обнял Буффона после матча в Мадриде

12 апреля 2018, 09:28
10

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил уважение голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону после встречи в Лиге чемпионов. Португалец, проходя мимо вратаря, который давал интервью во флэш-зоне, тепло обнял его.

Напомним, что Буффон был удален в компенсированное время после того, как в его ворота был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Роналду.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Источник: YouTube
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (10)
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I_R_O_N_M_A_N
1523514981
Оба великие!
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Vladimir93rus
1523516513
Оба красавчцы , они всегда уважали друг друга . Когда то и Буффон успокаивал Рона когда тот терпел поражения . Оба великие
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Jenea83
1523517107
оба молодцы!!!!
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Cheappy
1523517912
жаль Буффона..
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40klgrus
1523519399
на такое приятно смотреть
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petrucho-spb
1523520207
Уважение,чего нам не хватает в нашем футболе.Одни рвачи.Ну почти..
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Сарик
1523522883
Уважение превыше всего , игра была захватывающей и нервной, Реал прошел справедливо)
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zigbert
1523605153
Буффон молодец,ушел сухим.
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