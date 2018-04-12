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    Роналду обнял Буффона после матча в Мадриде

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил уважение голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону после встречи в Лиге чемпионов. Португалец, проходя мимо вратаря, который давал интервью во флэш-зоне, тепло обнял его.

    Напомним, что Буффон был удален в компенсированное время после того, как в его ворота был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Роналду.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: YouTube

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    12.04.2018 09:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:39

      Буффон молодец,ушел сухим.

      1
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      Рейтинг: +52

      Сарик 12 апреля 2018, 11:48

      Уважение превыше всего , игра была захватывающей и нервной, Реал прошел справедливо)

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 12 апреля 2018, 11:03

      Уважение,чего нам не хватает в нашем футболе.Одни рвачи.Ну почти..

      9
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      Рейтинг: +49

      40klgrus 12 апреля 2018, 10:49

      на такое приятно смотреть

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Cheappy 12 апреля 2018, 10:25

      жаль Буффона..

      5
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 12 апреля 2018, 10:11

      оба молодцы!!!!

      2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 12 апреля 2018, 10:01

      Оба красавчцы , они всегда уважали друг друга . Когда то и Буффон успокаивал Рона когда тот терпел поражения . Оба великие

      11
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 12 апреля 2018, 09:36

      Оба великие!

      3
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      Рейтинг: +213

      КонтриК > I_R_O_N_M_A_N 12 апреля 2018, 09:48

      Жаль Буффона, а Реал прошел по делу, пенальти был.. Болел за Юве, ждал второго чуда за два дня, а то как то надоело смотреть одно и то же

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