Роналду обнял Буффона после матча в Мадриде

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил уважение голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону после встречи в Лиге чемпионов. Португалец, проходя мимо вратаря, который давал интервью во флэш-зоне, тепло обнял его.

Напомним, что Буффон был удален в компенсированное время после того, как в его ворота был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Роналду.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!