Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чилаверт: «Футбольная мафия останавливает «Ювентус»

    Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт критически отозвался о результате ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» уступил «Ювентусу» на «Сантьяго Бернабеу», но вышел в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

    «Футбольная мафия останавливает «Ювентус», – написал Чилаверт в твиттере.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 10:36

      Помогли Реалу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 апреля 2018, 10:38

      ...Чилаверт здорово играл и слова его 100% ПРАВДА !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 12 апреля 2018, 08:26

      Так то он за Парагвай играл,а не за Перу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      23igkra > soccerfanivan 12 апреля 2018, 09:50

      Видимо, на уроках новости заливают, тайком от учителей)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11