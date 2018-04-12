Чилаверт: «Футбольная мафия останавливает «Ювентус»

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт критически отозвался о результате ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» уступил «Ювентусу» на «Сантьяго Бернабеу», но вышел в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

«Футбольная мафия останавливает «Ювентус», – написал Чилаверт в твиттере.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» завершился со счетом 1:3. Результат первой встречи – 3:0.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!