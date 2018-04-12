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    Каталонская газета – о матче «Реала» и «Ювентуса»: «Ограбление века»

    В минувшую среду состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:3, который вывел по сумме двух встреч в следующий раунд испанскую команду.

    Спор в этом матче вызвал пенальти, который был назначен в дополнительное время в ворота туринского клуба, а также удаление голкипера гостей Джанлуиджи Буффона. Каталонская газета Sport отреагировало на судейство Майкла Оливера обложкой сегодняшнего выпуска, на которой данный матч назван «Ограблением века».

    Источник: Sport.es

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    12.04.2018 06:29
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 12 апреля 2018, 12:31

      Обычно при вялой игре выигрывают итальянцы. Помню ЧМ в Испании,когда они стали чемпионами,так они тогда еле-еле выползли из группы. Играли отвратно и грубо А стали чемпионами. И так постоянно,игра унылая,результат на лицо. В этот раз наоборот,испанцы хуже,но проходят дальше.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Nimnul 12 апреля 2018, 12:57

      Видимо, Зидан много перенял у Юве, когда за него выступал.

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      Рейтинг: +78

      southerner 12 апреля 2018, 11:27

      Мутко подкупил судью по приказу Путина, инфа 100ка.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 12 апреля 2018, 11:22

      Пусть не Реал, но Роналду заслужил пройти дальше.

      0
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      Рейтинг: +20

      MGG 12 апреля 2018, 10:31

      да кто бы говорил игра с ПСЖ и матч с Челси (2009 г.) до сих пор перед глазами)))

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      Рейтинг: +32

      ил бади 12 апреля 2018, 10:26

      Роналдо мог поступить как мужик и не забить пенальти, и сыграли бы по чесноку в доп., время.

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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > ил бади 12 апреля 2018, 10:28

      Ты реально так считаешь или ты в шутку!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ил бади 12 апреля 2018, 11:02

      по чесноку Вальехо надо было дать шанс)))))

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 12 апреля 2018, 10:07

      Чья бы корова мычала. Путалонии стоило бы поменьше тявкать на судей, а то ведь господа Эвребе и Айтекин не поймут

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 12 апреля 2018, 09:58

      Глорососы каталонские как сразу активировались!!! Потому что только тявкать вам и остаётся. Реал с победой!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 апреля 2018, 09:50

      Первый раз когда не обвинили Россию...хотя может еще не время..

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      Рейтинг: +239

      Михас007 > Чикомас 12 апреля 2018, 09:58

      Действительно,России еще предъявят

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 апреля 2018, 09:44

      Не в дополнительное, а в компенсированное время

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 апреля 2018, 09:35

      Нужны подробности, что же ему такого Буффон сказал, там как минимум он должен был трaxнyть всю семью судьи, его орально и еще пару прошлый поколений )))

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