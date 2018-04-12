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Каталонская газета – о матче «Реала» и «Ювентуса»: «Ограбление века»

12 апреля 2018, 06:29
47

В минувшую среду состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:3, который вывел по сумме двух встреч в следующий раунд испанскую команду.

Спор в этом матче вызвал пенальти, который был назначен в дополнительное время в ворота туринского клуба, а также удаление голкипера гостей Джанлуиджи Буффона. Каталонская газета Sport отреагировало на судейство Майкла Оливера обложкой сегодняшнего выпуска, на которой данный матч назван «Ограблением века».

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Реал Ювентус Буффон Джанлуиджи Оливер Майкл
Комментарии (47)
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RLoko
1523504930
Вот именно из-за таких побед я и не люблю испанские команды. Их за уши вытягивают в следующую стадию. Как например в прошлом розыгрыше когда Барса ПСЖ проходила. Складывается чувство, что если бы вчера Рома не выбила бы Барсу этого пенальти не было бы.
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Masteralex
1523505727
было нарушение и было пенальти, а для каталонских газет в ближайшие полгода есть только один заголовок - "лоховской отсос века", если кто не в теме, это про матч с Ромой :)
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овертайм
1523506362
барса сама знатно обосралась, теперь тему переводят)
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Патронташ
1523506530
Теперь поклонники гомосятины на поле бегают по топикам и доказывают "чистоту" победы среала.
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CSKA471
1523507519
Не надо уже истерить, пенальти был чистый - 100%, Бенатия вообще надо было удалять до этого за 5 минут, а вот Джи удалил зря!!!!Но по правде такой удар Роналду и лн не отоазил бы
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Патронташ
1523507571
Минусуйте-минусуйте. От гомиков и их поклонников всем натуралам достается на поле(Атлетико,Бавария,Ювентус) и в болельщицкой среде.
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ДАША Д
1523510343
Все же Реал честно прошел дальше.
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Баден
1523511019
Я не пойму почему все защищают Буффона и говорят что его выгнали не по делу.Ни кто,ни кто!!хоть ты Буффон ,хоть Папа Римский не имеет право орать на судью тем более отталкивать его,а если там было оскарбление так тем более.Буффон как капитан мог поспорить с судьей в спорной ситуации,но не так себя вести,за такое поведение абсолютно правильное решение удаление.
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Jhon1989
1523516304
Глорососы каталонские как сразу активировались!!! Потому что только тявкать вам и остаётся. Реал с победой!
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Чермындыр
1523516871
Чья бы корова мычала. Путалонии стоило бы поменьше тявкать на судей, а то ведь господа Эвребе и Айтекин не поймут
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