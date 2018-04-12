Каталонская газета – о матче «Реала» и «Ювентуса»: «Ограбление века»

Обычно при вялой игре выигрывают итальянцы. Помню ЧМ в Испании,когда они стали чемпионами,так они тогда еле-еле выползли из группы. Играли отвратно и грубо А стали чемпионами. И так постоянно,игра унылая,результат на лицо. В этот раз наоборот,испанцы хуже,но проходят дальше.
В минувшую среду состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 1:3, который вывел по сумме двух встреч в следующий раунд испанскую команду.
Спор в этом матче вызвал пенальти, который был назначен в дополнительное время в ворота туринского клуба, а также удаление голкипера гостей Джанлуиджи Буффона. Каталонская газета Sport отреагировало на судейство Майкла Оливера обложкой сегодняшнего выпуска, на которой данный матч назван «Ограблением века».