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    Шалимов: «Почему уйти из «Краснодара» самому – позорище? Это значит признать, что команда в дерьме»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своем уходе из краснодарского клуба. Специалист покинул свой пост 2 апреля.

    Шалимов тренировал «Краснодар» с осени 2016 года. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

    – Вы сказали, что уйти самому – позорище. Почему?

    – Потому что это значит признать, что мы в тупике, команда в дерьме. И поддаться давлению дебилов, которые кричат, что Шалимов – физрук? В каком тупике? Мы продолжали претендовать на место в Лиге чемпионов, и одна игра все могла изменить. Чемпионат такой, что забить «Уфе» или Хабаровску сложнее, чем «Зениту».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 19:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6915

      sochi-2013 12 апреля 2018, 07:37

      Может и не в дерьме, но попахивать начинало.

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 12 апреля 2018, 07:25

      по поводу того,кому легче забить-это в точку...

      0
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      Рейтинг: +33

      leon862 12 апреля 2018, 01:31

      Игорёк, молчание - золото! Тебе это не очень не говорит?! Лучше бы ты мудро промолчал бы!!! Но мудрость не твоя стезя!!!!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 апреля 2018, 00:14

      Команда в Шалимове.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 11 апреля 2018, 21:54

      а так признали что ты дерьмо

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 11 апреля 2018, 21:41

      Правильно про него Григорян говорил ... Какой из Шалимова тренер ???!!!!

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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 апреля 2018, 21:33

      Кононов однозначно был лучшим тренером для Краснодара!

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      Рейтинг: +100702

      zigbert 11 апреля 2018, 21:16

      Интересная логика.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 апреля 2018, 20:44

      Зачем Кононова убрали ? Он в самом деле создавал команду из ничего . А что , Шалимов за два года сделал ? Потому так говорит , что теперь вооще никому не будет нужен .

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 апреля 2018, 20:21

      может его в помощники чечесову от тоже ведь физрук на пару может что то и скумекают Не пропадать же человеку

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