Шалимов: «Почему уйти из «Краснодара» самому – позорище? Это значит признать, что команда в дерьме»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своем уходе из краснодарского клуба. Специалист покинул свой пост 2 апреля.

Шалимов тренировал «Краснодар» с осени 2016 года. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

– Вы сказали, что уйти самому – позорище. Почему?

– Потому что это значит признать, что мы в тупике, команда в дерьме. И поддаться давлению дебилов, которые кричат, что Шалимов – физрук? В каком тупике? Мы продолжали претендовать на место в Лиге чемпионов, и одна игра все могла изменить. Чемпионат такой, что забить «Уфе» или Хабаровску сложнее, чем «Зениту».