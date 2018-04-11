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  • Шалимов: «Почему уйти из «Краснодара» самому – позорище? Это значит признать, что команда в дерьме»

Шалимов: «Почему уйти из «Краснодара» самому – позорище? Это значит признать, что команда в дерьме»

11 апреля 2018, 19:12
21

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своем уходе из краснодарского клуба. Специалист покинул свой пост 2 апреля.

Шалимов тренировал «Краснодар» с осени 2016 года. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

– Вы сказали, что уйти самому – позорище. Почему?

– Потому что это значит признать, что мы в тупике, команда в дерьме. И поддаться давлению дебилов, которые кричат, что Шалимов – физрук? В каком тупике? Мы продолжали претендовать на место в Лиге чемпионов, и одна игра все могла изменить. Чемпионат такой, что забить «Уфе» или Хабаровску сложнее, чем «Зениту».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (21)
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OfaZavr
1523464279
то есть если многое у команды идет не так и игра и результат а тренер сам не уходит значит команда не в дерьме? интересная логика)
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Вомбат
1523464286
Ну, насчет Хабаровска, это Шалимов загнул. Но насчет ухода по собственному желанию он прав.
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Ще Гевара
1523465499
Это пришлось признать Галицкому.
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belarus-gomel
1523466022
увольнение Шалимова и последовавшая победа на Зенитом - показатель того, как ВСЕ в КОМАНДЕ НЕНАВИДЕЛИ Шалимова!!!
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Krasnodar 123
1523466260
Надо быстрее забыть, что он вообще был тренером Краснодара! Он даже не физрук! И как видишь тебя изгнали из команды, а это значит, что не такие уж и дебилы требовали твоей отставки!
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Lester84
1523467204
А по факту выдворения, получается, что не команда в дерьме, а тренер у нее был говно! Так лучше?
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Полная Канистра
1523467260
может его в помощники чечесову от тоже ведь физрук на пару может что то и скумекают Не пропадать же человеку
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dok66
1523468673
Зачем Кононова убрали ? Он в самом деле создавал команду из ничего . А что , Шалимов за два года сделал ? Потому так говорит , что теперь вооще никому не будет нужен .
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zigbert
1523470581
Интересная логика.
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sochi-2013
1523507832
Может и не в дерьме, но попахивать начинало.
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