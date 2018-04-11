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  • Шалимов: «К критике отношусь нормально, но не терплю хамства»

Шалимов: «К критике отношусь нормально, но не терплю хамства»

11 апреля 2018, 10:15
12

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, по какой причине он предпочитает свести общение с журналистами к минимуму.

Напомним, что специалист был уволен с поста главного тренера южной команды в начале апреля.

– Как относитесь к критике?

– К критике нормально. Не терплю хамства. Ну давай скажи мне в лицо! Странно, когда что-то надумают за меня же, а потом говорят – что вы нам не даете интервью.

– Так дайте и все объясните.

– Тексты я все сверяю. И не буду переписывать за журналистом – это просто не моя работа. Я не журналист, а тренер. Проще не говорить, хотя это, наверное, злит.

– Так как надо?

– Простое правило – соблюдайте корректность. Скажите мне все то, что пишите в текстах, в соцсетях, в лицо. Это важная вещь. Когда люди не получают по роже за свое хамство, начинают считать, что оскорбления – это нормально. Им же не отвечают – значит, все правильно. И получается, что переходится всякая грань, никто уже не понимает, где хорошо, где плохо. Когда всем и все дозволено. Понимаю, что интернет – это прогресс, от которого не уйти, это современная история. Но сначала он из людей делает дебилов, а потом из дебилов – героев. Можно сутками писать комменты, оскорбляя людей, и стать героем. Возможно, это новая реальность, которую нельзя игнорировать, но которой надо давать оценку. Иначе нормальная картина мира рушится. Дебилу и бездарю нужно давать отпор и оценку – ему нужно сказать, что он бездарь и дебил. Если кого-то это злит и бесит – ничего поделать не могу, диалог невозможен.

– Леонид Викторович Слуцкий говорит со всеми. И он всеми любим.

– Люди разные. Я вот так отношусь к публичности.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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eddo23
1523431513
Понять можно подгорело...
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нейтральныйкакникто
1523431943
– Леонид Викторович Слуцкий говорит со всеми. И он всеми любим.---------Опять журналист напридумывал-ОН ВСЕМИ ЛЮБИМ... Прежде чем такое утверждать , почитал бы о нём высказывания , в том же интернете. Прав Шалимов , скажешь в интервью так , а журналюги преподнесут по другому, по своему.
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Vickont
1523435710
Стоп. Вот ты бездарь и дебил, тебе все это говорят, но ты все равно от этого бесишься. Это не хамство, а деструктивная критика. Если ты так не любишь публичность, так что ж ты полез в тренеры клуба РФПЛ? Тренировал бы в ПФЛ, или ЖФЛ, или детишек...Хотя к детям и женщинам тебя нельзя допускать, а в ПФЛ быстро без зубов останешься по-тихому, без базаров
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OfaZavr
1523436275
видимо все это время критика и давление сильно досаждали ему, по этому интервью так и чувствуется что он весь на пределе)
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maygli
1523439123
Журналист: - Игорь Михайлович, здравствуйте. Шалимов: - Здравствуйте. Ж.: - Спасибо вам за игру. Ш.: - ...? Ж.: - Несмотря на то, что вам сегодня немного не повезло (команда проиграла), игра команды очень понравилась. Сразу видно, команда прибавляет от игры к игре, и это безусловно огромная заслуга тренера. Как игроки двигаются, как понимают друг друга, во всём этом видна рука мастера высочайшего уровня и всё это благодаря огромной работе которую вы проделываете с футболистами. Хочется пожелать вам дальнейших успехов. Ещё раз спасибо. Досвидание. Ш.: - Досвидание. Вот такие журналисты нравятся Шалимову, вот с такими он готов часами разговаривать и таким давать интервью, а не тем которые задают неудобные и провокационные вопросы, хамы. :-)))
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retiremen
1523440341
Про Шалимова говорить плохо скорей всего не стоит. Как бы там ни было, команду он как Манчини не развалил, результат был. А то что на него оказывалось сумасшедшее давление со стороны всех, это не секрет. И с какой силой на него давили, так тут у кого хочешь нервы сдадут. А журналишка, так они потому и идут туда. Работать не надо и ответственности никакой. Перднул и в кусты. И таких 95%
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Вомбат
1523465022
Как человеку, я Шалимову никогда не прощу того, что он сделал в 1994 году. Но то дело прошлое, а сейчас он говорит правильные вещи. Под каждым словом подпишусь. Да и Краснодар он тренировал неплохо. Как тренер он не топ, конечно, но и не лох.
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Zeff
1523532440
Предатель!
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