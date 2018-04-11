Шалимов: «К критике отношусь нормально, но не терплю хамства»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, по какой причине он предпочитает свести общение с журналистами к минимуму.

Напомним, что специалист был уволен с поста главного тренера южной команды в начале апреля.

– Как относитесь к критике?

– К критике нормально. Не терплю хамства. Ну давай скажи мне в лицо! Странно, когда что-то надумают за меня же, а потом говорят – что вы нам не даете интервью.

– Так дайте и все объясните.

– Тексты я все сверяю. И не буду переписывать за журналистом – это просто не моя работа. Я не журналист, а тренер. Проще не говорить, хотя это, наверное, злит.

– Так как надо?

– Простое правило – соблюдайте корректность. Скажите мне все то, что пишите в текстах, в соцсетях, в лицо. Это важная вещь. Когда люди не получают по роже за свое хамство, начинают считать, что оскорбления – это нормально. Им же не отвечают – значит, все правильно. И получается, что переходится всякая грань, никто уже не понимает, где хорошо, где плохо. Когда всем и все дозволено. Понимаю, что интернет – это прогресс, от которого не уйти, это современная история. Но сначала он из людей делает дебилов, а потом из дебилов – героев. Можно сутками писать комменты, оскорбляя людей, и стать героем. Возможно, это новая реальность, которую нельзя игнорировать, но которой надо давать оценку. Иначе нормальная картина мира рушится. Дебилу и бездарю нужно давать отпор и оценку – ему нужно сказать, что он бездарь и дебил. Если кого-то это злит и бесит – ничего поделать не могу, диалог невозможен.

– Леонид Викторович Слуцкий говорит со всеми. И он всеми любим.

– Люди разные. Я вот так отношусь к публичности.