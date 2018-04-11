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    Шалимов: «К критике отношусь нормально, но не терплю хамства»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о том, по какой причине он предпочитает свести общение с журналистами к минимуму.

    Напомним, что специалист был уволен с поста главного тренера южной команды в начале апреля.

    – Как относитесь к критике?

    – К критике нормально. Не терплю хамства. Ну давай скажи мне в лицо! Странно, когда что-то надумают за меня же, а потом говорят – что вы нам не даете интервью.

    – Так дайте и все объясните.

    – Тексты я все сверяю. И не буду переписывать за журналистом – это просто не моя работа. Я не журналист, а тренер. Проще не говорить, хотя это, наверное, злит.

    – Так как надо?

    – Простое правило – соблюдайте корректность. Скажите мне все то, что пишите в текстах, в соцсетях, в лицо. Это важная вещь. Когда люди не получают по роже за свое хамство, начинают считать, что оскорбления – это нормально. Им же не отвечают – значит, все правильно. И получается, что переходится всякая грань, никто уже не понимает, где хорошо, где плохо. Когда всем и все дозволено. Понимаю, что интернет – это прогресс, от которого не уйти, это современная история. Но сначала он из людей делает дебилов, а потом из дебилов – героев. Можно сутками писать комменты, оскорбляя людей, и стать героем. Возможно, это новая реальность, которую нельзя игнорировать, но которой надо давать оценку. Иначе нормальная картина мира рушится. Дебилу и бездарю нужно давать отпор и оценку – ему нужно сказать, что он бездарь и дебил. Если кого-то это злит и бесит – ничего поделать не могу, диалог невозможен.

    – Леонид Викторович Слуцкий говорит со всеми. И он всеми любим.

    – Люди разные. Я вот так отношусь к публичности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 10:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 апреля 2018, 14:27

      Предатель!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 апреля 2018, 19:43

      Как человеку, я Шалимову никогда не прощу того, что он сделал в 1994 году. Но то дело прошлое, а сейчас он говорит правильные вещи. Под каждым словом подпишусь. Да и Краснодар он тренировал неплохо. Как тренер он не топ, конечно, но и не лох.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 11 апреля 2018, 12:52

      Про Шалимова говорить плохо скорей всего не стоит. Как бы там ни было, команду он как Манчини не развалил, результат был.
      А то что на него оказывалось сумасшедшее давление со стороны всех, это не секрет. И с какой силой на него давили, так тут у кого хочешь нервы сдадут.
      А журналишка, так они потому и идут туда. Работать не надо и ответственности никакой. Перднул и в кусты. И таких 95%

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 апреля 2018, 12:32

      Журналист: - Игорь Михайлович, здравствуйте.
      Шалимов: - Здравствуйте.
      Ж.: - Спасибо вам за игру.
      Ш.: - ...?
      Ж.: - Несмотря на то, что вам сегодня немного не повезло (команда проиграла), игра команды очень понравилась. Сразу видно, команда прибавляет от игры к игре, и это безусловно огромная заслуга тренера. Как игроки двигаются, как понимают друг друга, во всём этом видна рука мастера высочайшего уровня и всё это благодаря огромной работе которую вы проделываете с футболистами. Хочется пожелать вам дальнейших успехов. Ещё раз спасибо. Досвидание.
      Ш.: - Досвидание.
      Вот такие журналисты нравятся Шалимову, вот с такими он готов часами разговаривать и таким давать интервью, а не тем которые задают неудобные и провокационные вопросы, хамы.
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:44

      видимо все это время критика и давление сильно досаждали ему, по этому интервью так и чувствуется что он весь на пределе)

      4
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 11 апреля 2018, 11:35

      Стоп. Вот ты бездарь и дебил, тебе все это говорят, но ты все равно от этого бесишься. Это не хамство, а деструктивная критика. Если ты так не любишь публичность, так что ж ты полез в тренеры клуба РФПЛ? Тренировал бы в ПФЛ, или ЖФЛ, или детишек...Хотя к детям и женщинам тебя нельзя допускать, а в ПФЛ быстро без зубов останешься по-тихому, без базаров

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Vickont 11 апреля 2018, 12:38

      По-моему, Шалимов ясно сказал: "Критикуй по делу, наглеца ставь на место, за базар будь готов отвечать битой рожей". А ты путаешь публичность с вседозволенностью и предлагаешь мужику терпеть оскорбления. Еще! Хамство что РФПЛ, что в ПФЛ, что ЖФЛ остаётся хамством. Давить надо быдло!

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > serppion 11 апреля 2018, 13:28

      Если человек умеет разговаривать и отвечать за свои слова и поступки, то и к нему относятся уважительно.Но и быть любимым всеми невозможно. От быдла не избавиться, оно было, есть и будет. Особенно сейчас все больше вылезает категория быдла, которой по сути все равно на происходящее, лишь бы нахамить, оскорбить и т.д. Так вот, если бы Шалимов отвечал за те или иные действия, то и спрос бы с него был, как с нормального человека, а не как с того же быдла. Если быдлу отвечать "по-быдлядски", то сам ничем от него не отличаешься. Надо ставить на место иначе, но не молчать с недовольным лицом и не отвечать хамством.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 10:32

      – Леонид Викторович Слуцкий говорит со всеми. И он всеми любим.---------Опять журналист напридумывал-ОН ВСЕМИ ЛЮБИМ... Прежде чем такое утверждать , почитал бы о нём высказывания , в том же интернете. Прав Шалимов , скажешь в интервью так , а журналюги преподнесут по другому, по своему.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 11:26

      Полностью согласен! Выводить на эмоции и писать потом ересь - это сейчас основная фишка журналюг. Благо есть нормальные люди, которые читают статью и понимают, что в ней написана, мягко говоря, неправда! Весьма правильно сводить к минимуму общение с ними. Для вопросов есть пресс конференции, которые записываются на видео. Вот тут уже трудно будет что то исковеркать.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > нейтральныйкакникто 11 апреля 2018, 11:39

      В данном случае автор сказал, что Слуцкий любим журналистами, т.к. всегда открыт для интервью.

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      Рейтинг: +48

      eddo23 11 апреля 2018, 10:25

      Понять можно подгорело...

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