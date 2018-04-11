Лига чемпионов. «Реал» примет «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала

В среду, 11 апреля, в Мадриде местный «Реал» сыграет с «Ювентусом» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. После домашнего поражения со счетом 0:3 казалось бы, что у итальянского клуба нет шансов, но вчерашняя победа «Ромы» над «Барселоной» говорит об обратном.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Ювентус». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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