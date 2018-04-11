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    Лига чемпионов. «Реал» примет «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала

    В среду, 11 апреля, в Мадриде местный «Реал» сыграет с «Ювентусом» в рамках ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. После домашнего поражения со счетом 0:3 казалось бы, что у итальянского клуба нет шансов, но вчерашняя победа «Ромы» над «Барселоной» говорит об обратном.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Ювентус». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 20:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 апреля 2018, 21:44

      хрен его знает после Барсы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 апреля 2018, 18:55

      хотелось бы выхода юве хоть по пенальти но реал по любому хоть 1 забьет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > anri1703 18 апреля 2018, 16:44

      как в воду глядел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:33

      желаю Юве повторить чудо сотворенное Ромой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 апреля 2018, 11:06

      Ждём !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 апреля 2018, 09:52

      вчерашних сенсаций не ожидать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > absent32 11 апреля 2018, 10:05

      можно подумать, что вчера ожидали)

      2
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      ...
      Рейтинг: +202

      Ronko > 11 апреля 2018, 10:46

      Тут все таки отыгрываться придется гостям, немного другая ситуация по сравнению со вчерашними матчами.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 09:03

      Формальность...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      scor-666-009 > Danish Dynamite 11 апреля 2018, 09:48

      Про Барсу также говорили, хотя на деле вышло иначе... В футболе всё что угодно может быть... Хотя я тоже думаю, что Реал пройдёт)

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > scor-666-009 11 апреля 2018, 11:10

      ну Зидан не такой глупый, давать установку ходить пешком)

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > ФанатОтБога 11 апреля 2018, 22:35

      Думаешь? Я вот после первого тайма другого мнения, и Вальверде сглупил с составом выпуская на матч в ЛЧ состав который играл в ла лиге против леганеса

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