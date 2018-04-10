Зидан: «В противостоянии с «Ювентусом» еще ничего не решено. Великие клубы никогда не сдаются»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» подчеркнул, что в противостоянии с туринцами еще ничего не решено.

В первом поединке в гостях сливочные добыли победу со счетом 3:0. Французский специалист заявил, что в команде нет никакого самоуспокоения перед завтрашней встречей.

«Результат первого матча ничего не меняет для «Реала». Мы знаем, что это будет другая игра. Что произошло в первой встрече, то произошло. В Турине мы провели хороший поединок и добились хорошего результата, но 50 процентов нашего общего успеха сводится к завтрашнему дню, поэтому «Реалу» нужно провести еще одну отличную игру.

Я хочу доказать это на поле, а не говорить об этом. Мы знаем, что в футболе мы должны уважать все команды, и так будет всегда. Мы должны уважать противника, потому что великие команды никогда не сдаются. У нас есть большой шанс пройти дальше, но мы должны доказать это на поле», – сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Ювентус» состоится в среду, 11 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.