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  • «Динамо» выплатит Погребняку 750 тысяч. Увольнение форварда из московского клуба признано незаконным

«Динамо» выплатит Погребняку 750 тысяч. Увольнение форварда из московского клуба признано незаконным

10 апреля 2018, 14:15
15

Представитель экс-нападающего «Динамо» Павла Погребняка Михаил Прокопец рассказал об итогах заседания Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассматривалось дело об увольнении московским клубом 34-летнего футболиста.

«Палата по разрешению споров РФС вынесло решение о том, что увольнение футболиста незаконно. «Динамо» должно выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия. Примерно за полгода», – сказал Прокопец.

Как сообщает источник, бело-голубые выплатят форварду 750 тысяч евро. При этом сам он требовал компенсацию в размере 850 тысяч.

Напомним, 22 февраля «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Погребняком из-за его «системных нарушений». Вскоре после этого игрок подписал соглашение с «Тосно».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Тосно Погребняк Павел
Комментарии (15)
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Отчаянный Пердун
1523360575
Может мне тоже работу прогулять и в суд подать. Прикольно было бы 750 тысяч евро отсудить! Вот только думаю получу за это статью в трудовую книжку и пойду гулять с тихой грустью, а тут денег дадут.
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FanatSerj
1523362124
не ну а чЁ, 750 тысяч Евро на дороге не валяются. И тут не в Пашу надо пальцем тыкать, а в тех людей из руководства Динамо, что подписали с ним контракт под распил бабла.
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Федя Кабак
1523368340
За чтооооо этому хапуге 750 тысяч? За протирание лавки?стыд
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yarik1_78
1523370979
Красава Погреб!
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Тони Монтана Б
1523371432
пора контракты нормальные заключать.
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1bear
1523372527
...молодец,Паша !..
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SPACE TRUCKIN
1523373504
павлик динаму по полной натянул - и не надрывался и баблишек наколупал немного...
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Бакланы доедают крышу
1523375716
вообще то павлик трудоустроен на данный момент. за что ему компенсацию? вот если б без клуба сидел тогда формальный повод бы был. Думаю Динамо подаст аппеляцию и выиграет в итоге
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zigbert
1523379927
Вот так Паша - удалось ошкурить Динамо в рамках закона.
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Jhon1989
1523382096
Респект Паше,дёрнул с мусорков не хила!!!
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