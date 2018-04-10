«Динамо» выплатит Погребняку 750 тысяч. Увольнение форварда из московского клуба признано незаконным

Представитель экс-нападающего «Динамо» Павла Погребняка Михаил Прокопец рассказал об итогах заседания Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассматривалось дело об увольнении московским клубом 34-летнего футболиста.

«Палата по разрешению споров РФС вынесло решение о том, что увольнение футболиста незаконно. «Динамо» должно выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия. Примерно за полгода», – сказал Прокопец.

Как сообщает источник, бело-голубые выплатят форварду 750 тысяч евро. При этом сам он требовал компенсацию в размере 850 тысяч.

Напомним, 22 февраля «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Погребняком из-за его «системных нарушений». Вскоре после этого игрок подписал соглашение с «Тосно».