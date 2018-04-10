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    «Динамо» выплатит Погребняку 750 тысяч. Увольнение форварда из московского клуба признано незаконным

    Представитель экс-нападающего «Динамо» Павла Погребняка Михаил Прокопец рассказал об итогах заседания Палаты по разрешению споров РФС, на котором рассматривалось дело об увольнении московским клубом 34-летнего футболиста.

    «Палата по разрешению споров РФС вынесло решение о том, что увольнение футболиста незаконно. «Динамо» должно выплатить Павлу компенсацию. Это та сумма, которую он получил бы по контракту до конца срока его действия. Примерно за полгода», – сказал Прокопец.

    Как сообщает источник, бело-голубые выплатят форварду 750 тысяч евро. При этом сам он требовал компенсацию в размере 850 тысяч.

    Напомним, 22 февраля «Динамо» в одностороннем порядке расторгло контракт с Погребняком из-за его «системных нарушений». Вскоре после этого игрок подписал соглашение с «Тосно».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2018 14:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2018, 03:05

      Другого и не ожидала, такие как Паша всегда в выигрыше...

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 10 апреля 2018, 20:41

      Респект Паше,дёрнул с мусорков не хила!!!

      1
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:05

      Вот так Паша - удалось ошкурить Динамо в рамках закона.

      2
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 10 апреля 2018, 18:55

      вообще то павлик трудоустроен на данный момент. за что ему компенсацию? вот если б без клуба сидел тогда формальный повод бы был. Думаю Динамо подаст аппеляцию и выиграет в итоге

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:18

      павлик динаму по полной натянул - и не надрывался и баблишек наколупал немного...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 10 апреля 2018, 18:02

      ...молодец,Паша !..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 апреля 2018, 17:43

      пора контракты нормальные заключать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 10 апреля 2018, 17:36

      Красава Погреб!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 16:52

      За чтооооо этому хапуге 750 тысяч? За протирание лавки?стыд

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 10 апреля 2018, 16:09

      750 тыщ евро?! за что??????

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > alp 10 апреля 2018, 16:15

      Не боись, разделит с тем, кто выплатит.

      0
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