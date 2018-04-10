Ван Дейк: «Сейчас «Ливерпуль» может создать проблемы любой команде в мире»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, как его команда планирует сохранить победный настрой в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Немного странно защищать счет 3:0 здесь. Нам нужно выходить на поле с настроем, будто здесь все еще 0:0. Мы хотим выиграть этот матч. Мы знаем, что способны забить здесь.

Мы знаем, что умеем хорошо защищаться как команда, быть очень компактными. Вы могли это видеть по тому, как мы играли во втором тайме против «Сити». Главное – сохранять победный настрой, а не просто пытаться сберечь свое преимущество.

Мы чувствуем, что сейчас – прекрасный момент для нас, и мы можем создать проблемы любой команде в мире. Я так думаю, но мы еще должны показать это. Мы должны быть готовы к битве, к хорошему матчу – и мы будем готовы.

Нам нужно сохранять спокойствие. Мы должны быть сосредоточены на 100% и делать то же, что и в первом тайме домашнего матча. Если нам это удастся, то у соперников снова будет трудный вечер.

«Сити» – команда высочайшего класса, которая скоро выиграет чемпионат. Но мы знали их сильные и слабые стороны. Мы должны сохранять полную концентрацию, чтобы закончить начатое.

Я наслаждаюсь каждым днем в «Ливерпуле». Я вместе с фантастическими игроками и тренерским штабом, великолепными болельщиками, у нас просто прекрасный стадион. Так что я наслаждаюсь каждым моментом. Быть игроком «Ливерпуля» – просто невероятно», – сказал футболист.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.