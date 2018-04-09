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  • Халилходжич уволен с поста главного тренера сборной Японии за 2 месяца до старта ЧМ-2018

Халилходжич уволен с поста главного тренера сборной Японии за 2 месяца до старта ЧМ-2018

9 апреля 2018, 06:16
7

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич отправлен в отставку со своего поста, сообщает Kyodo. Азиатская команда лишилась тренера, который вывел ее на ЧМ-2018, за два месяца до старта турнира.

65-летний специалист покинул свой пост после неудачных товарищеских игр, в которых Япония сыграла вничью с Мали (1:1) и уступила Украине (1:2). Стоит отметить, что оба данных соперника не являются участниками предстоящего чемпионата мира.

В Федерации футбола Японии готовы будут объявить имя нового главного тренера уже в понедельник. Наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост является ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.

Напомним, что Япония встретится на групповом этапе ЧМ-2018 с Колумбией, Сенегалом и Польшей.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Трансферы Япония Халилходжич Вахид
Комментарии (7)
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ruded
1523247724
усатый имеет "мохнатую руку" - его просто так не подвинешь)
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Альфред фаред
1523251903
И нашей сборной нужно было играть с посильными соперниками, тогда у руководства сборной не было бы оправданий за поражения, хотя и так понятно что игры нет!
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ФанатОтБога
1523252614
ВОт бы усатого так же, ау правительство пока не поздно! Делайте!!!
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zigbert
1523262757
Видимо в сборной Японии дела обстоят еще хуже чем у нас.
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McDuff
1523265251
черчесов тоже не блещет в товарищеских играх
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Баден
1523268565
муДко и ежи с ним,посмотрите на японцев,у нас есть еще месяц до начала подготовительного сбора,снимите же усатого,поставте хоть семака ,хоть бердыева,хуже не будет это уж точно.
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Moriak93
1523283367
Ну мягко говоря бессмысленное решение.Там кого не поставь а место у Японцев уже понятное.И оно последнее,хоть завтра ставь Зидана.Япония по составу сильно слабее и Польши и Сенегала и Колумбии
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