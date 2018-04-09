Халилходжич уволен с поста главного тренера сборной Японии за 2 месяца до старта ЧМ-2018

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич отправлен в отставку со своего поста, сообщает Kyodo. Азиатская команда лишилась тренера, который вывел ее на ЧМ-2018, за два месяца до старта турнира.

65-летний специалист покинул свой пост после неудачных товарищеских игр, в которых Япония сыграла вничью с Мали (1:1) и уступила Украине (1:2). Стоит отметить, что оба данных соперника не являются участниками предстоящего чемпионата мира.

В Федерации футбола Японии готовы будут объявить имя нового главного тренера уже в понедельник. Наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост является ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.

Напомним, что Япония встретится на групповом этапе ЧМ-2018 с Колумбией, Сенегалом и Польшей.