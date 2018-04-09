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    Халилходжич уволен с поста главного тренера сборной Японии за 2 месяца до старта ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич отправлен в отставку со своего поста, сообщает Kyodo. Азиатская команда лишилась тренера, который вывел ее на ЧМ-2018, за два месяца до старта турнира.

    65-летний специалист покинул свой пост после неудачных товарищеских игр, в которых Япония сыграла вничью с Мали (1:1) и уступила Украине (1:2). Стоит отметить, что оба данных соперника не являются участниками предстоящего чемпионата мира.

    В Федерации футбола Японии готовы будут объявить имя нового главного тренера уже в понедельник. Наиболее вероятным кандидатом на вакантный пост является ассистент Халилходжича, Макото Тегурамори, тренировавший олимпийскую сборную Японии на Играх-2016.

    Напомним, что Япония встретится на групповом этапе ЧМ-2018 с Колумбией, Сенегалом и Польшей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 06:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +51

      Moriak93 9 апреля 2018, 17:16

      Ну мягко говоря бессмысленное решение.Там кого не поставь а место у Японцев уже понятное.И оно последнее,хоть завтра ставь Зидана.Япония по составу сильно слабее и Польши и Сенегала и Колумбии

      -1
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      Рейтинг: +42

      Баден 9 апреля 2018, 13:09

      муДко и ежи с ним,посмотрите на японцев,у нас есть еще месяц до начала подготовительного сбора,снимите же усатого,поставте хоть семака ,хоть бердыева,хуже не будет это уж точно.

      -1
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      Рейтинг: +264

      McDuff 9 апреля 2018, 12:14

      черчесов тоже не блещет в товарищеских играх

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:32

      Видимо в сборной Японии дела обстоят еще хуже чем у нас.

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 9 апреля 2018, 08:43

      ВОт бы усатого так же, ау правительство пока не поздно! Делайте!!!

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 9 апреля 2018, 08:31

      И нашей сборной нужно было играть с посильными соперниками, тогда у руководства сборной не было бы оправданий за поражения, хотя и так понятно что игры нет!

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 9 апреля 2018, 07:22

      усатый имеет "мохнатую руку" - его просто так не подвинешь)

      1
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