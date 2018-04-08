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    Орлов: «Игроки «Зенита» – десятиклассники, которые ведут себя как академики»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой «Зенита» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

    «Игроки «Зенита» ведут себя на поле как академики, а они даже еще в высшее учебное заведение, судя по сегодняшнему матчу, не попали. Они только десятиклассники. Им еще экзамены надо сдать, чтобы попасть в университет, а академия выше университета. А у них такое отношение. В спорте так не бывает.

    С первой минуты забывай обо всех титулах, зарплатах и бейся насмерть. Были образцы — Денисов, Витсель, тот же Халк. Таких игроков нет в нынешнем «Зените», сегодня я их не увидел», – сказал Орлов в передаче «ГСО Live».

    Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 08:52
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 17:49

      в последнее время все по делу говорит, честно и жестко без преукрас!)

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp > OfaZavr 8 апреля 2018, 19:37

      даже у Орлова терпение закончилось....

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alp 9 апреля 2018, 10:23

      да, видимо так и есть)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 апреля 2018, 13:15

      Собрали всю шваль из разных клубов, дали офигенные бабки и думают, что все получится само собой. Так не бывает!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 апреля 2018, 11:55

      Питер - культурная столица,
      Туда все ездят учиться.
      Вот и эти в Зените "знаний" наберутся,
      С миллионами в карманах разбегутся.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 8 апреля 2018, 11:37

      Фурсенко обещал всех рвать-----вот очко и не выдержало

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 8 апреля 2018, 11:21

      Это точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 8 апреля 2018, 11:17

      а как вчера красные дьяволы с горожанами бились. наш футбол на их фоне выглядит каракатурно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 апреля 2018, 11:13

      Пока зинит будет госпроектом футбола в России не будет, сам не играет и другие клубы грабит и гробит российских игроков.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 апреля 2018, 11:11

      Это и видно по голам, забитые Зениту- игроки отворачиваются от мяча, как педики ведут себя вместо того чтобы не давать пробить. Это уже давно не команда , а сброд.

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 8 апреля 2018, 10:21

      Подтвердились опасения перед сезоном,ставка на аргентинцев не сработала.Они не для России.На моей памяти заиграл только Домингес,да и то только в Рубине.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > волчарик 8 апреля 2018, 13:20

      а Данни?

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > Аид666 8 апреля 2018, 15:19

      Португалец

      1
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      Рейтинг: +600

      dimar > волчарик 8 апреля 2018, 16:23

      Фернандес ещё отлично играл. Защитник в Динамо.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > волчарик 8 апреля 2018, 17:19

      Точно)

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 8 апреля 2018, 10:13

      Десятиклассники с зарплатами , вернее получками ( зарплату еще заработать надо ) , академиков !

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