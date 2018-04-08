Орлов: «Игроки «Зенита» – десятиклассники, которые ведут себя как академики»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой «Зенита» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

«Игроки «Зенита» ведут себя на поле как академики, а они даже еще в высшее учебное заведение, судя по сегодняшнему матчу, не попали. Они только десятиклассники. Им еще экзамены надо сдать, чтобы попасть в университет, а академия выше университета. А у них такое отношение. В спорте так не бывает.

С первой минуты забывай обо всех титулах, зарплатах и бейся насмерть. Были образцы — Денисов, Витсель, тот же Халк. Таких игроков нет в нынешнем «Зените», сегодня я их не увидел», – сказал Орлов в передаче «ГСО Live».

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.