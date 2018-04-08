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  • Орлов: «Игроки «Зенита» – десятиклассники, которые ведут себя как академики»

Орлов: «Игроки «Зенита» – десятиклассники, которые ведут себя как академики»

8 апреля 2018, 08:52
35

Футбольный комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой «Зенита» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

«Игроки «Зенита» ведут себя на поле как академики, а они даже еще в высшее учебное заведение, судя по сегодняшнему матчу, не попали. Они только десятиклассники. Им еще экзамены надо сдать, чтобы попасть в университет, а академия выше университета. А у них такое отношение. В спорте так не бывает.

С первой минуты забывай обо всех титулах, зарплатах и бейся насмерть. Были образцы — Денисов, Витсель, тот же Халк. Таких игроков нет в нынешнем «Зените», сегодня я их не увидел», – сказал Орлов в передаче «ГСО Live».

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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бочаров
1523166947
Геннадий ты прав.
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кузнецов артем
1523168568
Может все дело в том что Витсель Халк Данни и Денисов стоили тогда, как сейчас весь состав Зенита стоит. Об этом этот человек знает, но прожолжает что то рассказывать постоянно, что ты рассказываешь если при более дешевом рынке покупали Данни за 30, а сейчас купили на ту же сумму но в количестве 2 человек, в условиях когда рынок подорожал и ждать, что они сразу будут играть как Халк или тот же Данни ну это же несерьезно
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Татарин за ЦСКА
1523168734
вот такой зенит нам в РФПЛ нравится.
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sevsor
1523170333
Очень жалко, что "Зенит" показывает невразумительную игру и не понимаю, почему тут некоторые радуются, ведь чем больше у нас будет сильных команд, которые показывают качественный футбол, тем нам же будет интересней смотреть, тем более успешнее будут выступать наши клубы в европейских лигах. Я за то, чтобы "Зенит" нашёл в себе силы и наконец заиграл!
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polt
1523170517
Глаза открылись, увидел. Было понятно уже до перерыва в чемпионате, что Зенит не КОМАНДА, а сборище отдельных, желающих халявных денег, игроков во главе с вешалкой для шарфа. Руководство Зенита (Фурсенко)-околофутбольные люди, допустившие весь этот бардак с Зенитом.
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Catastrofa
1523171603
Десятиклассники с зарплатами , вернее получками ( зарплату еще заработать надо ) , академиков !
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anatolich72
1523175184
Пока зинит будет госпроектом футбола в России не будет, сам не играет и другие клубы грабит и гробит российских игроков.
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hmelarj
1523175466
а как вчера красные дьяволы с горожанами бились. наш футбол на их фоне выглядит каракатурно.
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nik55
1523176671
Фурсенко обещал всех рвать-----вот очко и не выдержало
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subbotaspartak
1523177730
Питер - культурная столица, Туда все ездят учиться. Вот и эти в Зените "знаний" наберутся, С миллионами в карманах разбегутся.
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