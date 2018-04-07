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  • Джикия: «Кто в «Спартаке» мог бы повторить гол Роналду? Комбаров, понятное дело. На тренировках такое вытворяет»

Джикия: «Кто в «Спартаке» мог бы повторить гол Роналду? Комбаров, понятное дело. На тренировках такое вытворяет»

7 апреля 2018, 08:12
12

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в шутку выразил мнение, что Дмитрий Комбаров смог бы повторить гол, который забил нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).

Напомним, португалец забил ударом «ножницами».

– Кто в «Спартаке» способен забить так же, как Криштиану через себя?

– Луис Адриано. И Комбаров, понятное дело.

– Комбаров прямо суперзвезда. Адриано говорил нам, что Дмитрий сильнее Марсело в обороне, вы – о «ножницах».

– Да он на тренировках такоооое вытворяет, очень акробатичный. В игре так пока не забивал, но мне кажется, у него получится.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Роналду Криштиану Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Pilottt
1523078544
Здоровья!!!
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acer2003
1523079939
Комаров,прямо суперзвезда....)))) ,на тренировках...
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лёха м
1523083673
НАДЕЕМСЯ УВИДЕТЬ И В ИГРАХ
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OfaZavr
1523090136
вот бы и в игре продемонстрировал.
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ufos73
1523092743
Ну Комбаров в штрафной не играет, может войти но не стоит по центру
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Супермачо
1523093871
Кто на тренировках чудеса творит, кто на приставке, а вот в игре такого от наших футболистов, к сожалению, никогда не наблюдается.
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Cherembas
1523103474
дед мороз
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Cherembas
1523107139
а почему нет
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Антимат
1523110969
Не нужно ножниц и акробатики, пущай край свой закроет, чтоб на ворота не дуло.
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zigbert
1523170875
К сожалению не та позиция у Комбарова,что бы забивать такие мячи.
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