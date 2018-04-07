Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Кто в «Спартаке» мог бы повторить гол Роналду? Комбаров, понятное дело. На тренировках такое вытворяет»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в шутку выразил мнение, что Дмитрий Комбаров смог бы повторить гол, который забил нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).

    Напомним, португалец забил ударом «ножницами».

    – Кто в «Спартаке» способен забить так же, как Криштиану через себя?

    – Луис Адриано. И Комбаров, понятное дело.

    – Комбаров прямо суперзвезда. Адриано говорил нам, что Дмитрий сильнее Марсело в обороне, вы – о «ножницах».

    – Да он на тренировках такоооое вытворяет, очень акробатичный. В игре так пока не забивал, но мне кажется, у него получится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:01

      К сожалению не та позиция у Комбарова,что бы забивать такие мячи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 7 апреля 2018, 17:22

      Не нужно ножниц и акробатики, пущай край свой закроет, чтоб на ворота не дуло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 апреля 2018, 16:18

      а почему нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 апреля 2018, 15:17

      дед мороз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 апреля 2018, 12:37

      Кто на тренировках чудеса творит, кто на приставке, а вот в игре такого от наших футболистов, к сожалению, никогда не наблюдается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 апреля 2018, 12:19

      Ну Комбаров в штрафной не играет, может войти но не стоит по центру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:35

      вот бы и в игре продемонстрировал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 апреля 2018, 11:06

      Бывает. И не такое приснится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 7 апреля 2018, 10:59

      Ждём -с !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 7 апреля 2018, 09:47

      НАДЕЕМСЯ УВИДЕТЬ И В ИГРАХ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11