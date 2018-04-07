Джикия: «Кто в «Спартаке» мог бы повторить гол Роналду? Комбаров, понятное дело. На тренировках такое вытворяет»

К сожалению не та позиция у Комбарова,что бы забивать такие мячи.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в шутку выразил мнение, что Дмитрий Комбаров смог бы повторить гол, который забил нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).
Напомним, португалец забил ударом «ножницами».
– Кто в «Спартаке» способен забить так же, как Криштиану через себя?
– Луис Адриано. И Комбаров, понятное дело.
– Комбаров прямо суперзвезда. Адриано говорил нам, что Дмитрий сильнее Марсело в обороне, вы – о «ножницах».
– Да он на тренировках такоооое вытворяет, очень акробатичный. В игре так пока не забивал, но мне кажется, у него получится.