Джикия: «Кто в «Спартаке» мог бы повторить гол Роналду? Комбаров, понятное дело. На тренировках такое вытворяет»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в шутку выразил мнение, что Дмитрий Комбаров смог бы повторить гол, который забил нападающий «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).

Напомним, португалец забил ударом «ножницами».

– Кто в «Спартаке» способен забить так же, как Криштиану через себя?

– Луис Адриано. И Комбаров, понятное дело.

– Комбаров прямо суперзвезда. Адриано говорил нам, что Дмитрий сильнее Марсело в обороне, вы – о «ножницах».

– Да он на тренировках такоооое вытворяет, очень акробатичный. В игре так пока не забивал, но мне кажется, у него получится.