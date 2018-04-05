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    Bild: Ковач является основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

    Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач является главным претендентом на то, чтобы возглавить «Баварию», информирует Bild.

    Напомним, мюнхенцы ведут поиски тренера, поскольку Юпп Хайнкес покинет команду по завершении сезона.

    В бытность игроком хорват защищал цвета «Баварии» с 2001 по 2003 год, поэтому он хорошо знаком с нынешним спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, выступавшим за мюнхенцев в тот же период времени.

    Отмечается, что в контракте Ковача с «Айнтрахтом» есть опция выкупа в случае, если поступит предложение от «Баварии».

    Источник: Bild

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    05.04.2018 15:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 апреля 2018, 16:09

      Очень любопытно. Если уж он Боатенга возродил, то со звёздами баварцев, у которох профессионализм присутствует вполне может справиться. Ну и вообще игра Айнтрахта хорошее впечатление оставляет. Как по мне, это не команда настроения, как Хоффенхайм или часто Лейпциг. Айнтрахт более основательно построен.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 апреля 2018, 16:03

      Ковач был классным игроком,хорошо зарекомендовал себя в Айнтрахте,дай Бог ,что бы Бавария оказалась по плечу !

      1
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      Рейтинг: +11

      cemetery 5 апреля 2018, 15:57

      Весьма сомнительно

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