Bild: Ковач является основным кандидатом на пост главного тренера «Баварии»

Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач является главным претендентом на то, чтобы возглавить «Баварию», информирует Bild.

Напомним, мюнхенцы ведут поиски тренера, поскольку Юпп Хайнкес покинет команду по завершении сезона.

В бытность игроком хорват защищал цвета «Баварии» с 2001 по 2003 год, поэтому он хорошо знаком с нынешним спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, выступавшим за мюнхенцев в тот же период времени.

Отмечается, что в контракте Ковача с «Айнтрахтом» есть опция выкупа в случае, если поступит предложение от «Баварии».