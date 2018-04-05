Джеко обвинил судью матча с «Барселоной» в трусости

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко остался недоволен действиями судейской бригады во главе с Данни Маккели в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Очень жаль, что так получилось. Результат крайне суров, ведь три из четырех голов мы по факту забили сами себе.

Думаю, если бы в начале встречи был назначен пенальти за фол на мне, то игра могла сложиться иначе. Но судье не хватило храбрости поставить мяч на 11-метровую отметку на «Камп Ноу» в ворота «Барселоны». Мы заслужили выход в четвертьфинал и объективного к себе отношения.

Все понимают, что «Барселона» сильнее нас, хотя счет 1:3 был бы более справедливым. Но когда допускаешь много ошибок, то такая команда как «Барселона» тебя всегда наказывает», – сказал Джеко после игры.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.