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Джеко обвинил судью матча с «Барселоной» в трусости

5 апреля 2018, 11:47
16

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко остался недоволен действиями судейской бригады во главе с Данни Маккели в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Очень жаль, что так получилось. Результат крайне суров, ведь три из четырех голов мы по факту забили сами себе.

Думаю, если бы в начале встречи был назначен пенальти за фол на мне, то игра могла сложиться иначе. Но судье не хватило храбрости поставить мяч на 11-метровую отметку на «Камп Ноу» в ворота «Барселоны». Мы заслужили выход в четвертьфинал и объективного к себе отношения.

Все понимают, что «Барселона» сильнее нас, хотя счет 1:3 был бы более справедливым. Но когда допускаешь много ошибок, то такая команда как «Барселона» тебя всегда наказывает», – сказал Джеко после игры.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Рома Барселона Джеко Эдин Маккели Данни
Комментарии (16)
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la verdad
1522918203
Плакса. Пять повторов показали, что пенальти не было. Не надо было в свои ворота забивать (практически все 4 мяча).
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levon_man
1522919279
Сказать, что арбитры сработали идеально – нельзя, но все ошибки мелкие, не влияющие на результат. А пенальти не было. Все было четко – силовая борьба в пределах правил. Тут надо вспомнить что мешает плохому танцору
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bset
1522920366
Был бы счет 1:0, тогда бы и поговорил. А тут пенальти вряд ли что-то изменил бы. Скорее, наоборот, мог разозлить Барселону и разрыв в счете в итоге был бы больше. Вот Челси справедливо в 2009 на судью ополчился. Там все решил выездной мяч и откровенное засуживание Челси. А тут один эпизод, который на ход игры не повлиял бы.
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dinar7777dinar
1522922832
какой там пенальти? че там этот боснийский цыган себе напридумывал?
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Fin035
1522925064
Джеко вчера видимо приснился сон, что Рома победила Барсу, поэтому наверно очень расстроился и решил всю вину повесить на судей! Красаучек!))
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Mr Abdullaev
1522925842
Он не обвинил своих игроков ни в чем ?)
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1522927058
Джеко,у тебя еще 90минут игры с Барсой,выкупайте судей и старайтесь доказать силу команду в ответной игре но скорее всего опять проиграете и скорее всего опять крупно,потому что вам терять нечего,придется в открытую игру играть,с командой,который всегда играет в открыто и поэтому вы обречены.Но команду вашу зауважал.
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dinar7777dinar
1522928979
еще раз смотрю повтор момента ! джеко нырок ! конченый нырок !
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de bruyne
1522930023
Юви проиграл и молчит... там тоже каземиро хоть и зацепил дибалу пенальти не дали тишина потому что команда как контуженые играли... реал и 7 могла забить... рома начала матча как как дебилы играли... момент голов умтити и пике защита ромы на трибунах что увидели не знаю... Джеко не достик неймара роналду суареса хренова нырки делает
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sport1601
1522931353
Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru
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