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    Джеко обвинил судью матча с «Барселоной» в трусости

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко остался недоволен действиями судейской бригады во главе с Данни Маккели в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    «Очень жаль, что так получилось. Результат крайне суров, ведь три из четырех голов мы по факту забили сами себе.

    Думаю, если бы в начале встречи был назначен пенальти за фол на мне, то игра могла сложиться иначе. Но судье не хватило храбрости поставить мяч на 11-метровую отметку на «Камп Ноу» в ворота «Барселоны». Мы заслужили выход в четвертьфинал и объективного к себе отношения.

    Все понимают, что «Барселона» сильнее нас, хотя счет 1:3 был бы более справедливым. Но когда допускаешь много ошибок, то такая команда как «Барселона» тебя всегда наказывает», – сказал Джеко после игры.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

    Источник: Football Italia

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    05.04.2018 11:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +906

      Football06 5 апреля 2018, 18:18

      А ведь именно Жирона забила первой и проиграла 6:1, а он ещё хотел забить с пенальти (50-50) ну думаю пенальти лишь разозлил бы Барсу и после первых 2-3 голов Рома бы поплыла и всё , а так надо было впихать своим Защитникам которые привезли 1-2-4 голы.. Так что не надо тут ути пути

      0
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      Рейтинг: -9

      sport1601 5 апреля 2018, 15:29

      Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 апреля 2018, 15:07

      Юви проиграл и молчит... там тоже каземиро хоть и зацепил дибалу пенальти не дали тишина потому что команда как контуженые играли... реал и 7 могла забить... рома начала матча как как дебилы играли... момент голов умтити и пике защита ромы на трибунах что увидели не знаю... Джеко не достик неймара роналду суареса хренова нырки делает

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 апреля 2018, 14:49

      еще раз смотрю повтор момента ! джеко нырок ! конченый нырок !

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 апреля 2018, 14:17

      Джеко,у тебя еще 90минут игры с Барсой,выкупайте судей и старайтесь доказать силу команду в ответной игре но скорее всего опять проиграете и скорее всего опять крупно,потому что вам терять нечего,придется в открытую игру играть,с командой,который всегда играет в открыто и поэтому вы обречены.Но команду вашу зауважал.

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 апреля 2018, 13:57

      Он не обвинил своих игроков ни в чем ?)

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 апреля 2018, 13:44

      Джеко вчера видимо приснился сон, что Рома победила Барсу, поэтому наверно очень расстроился и решил всю вину повесить на судей! Красаучек!))

      5
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      Рейтинг: +15

      Siskotryas 5 апреля 2018, 13:28

      надеюсь барса отскочет в полуфинале

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 апреля 2018, 13:07

      какой там пенальти? че там этот боснийский цыган себе напридумывал?

      1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho > dinar7777dinar 5 апреля 2018, 14:03

      во всяком случае он лучше тебя, прочти его биографию и то, чем он занимается вне поля

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > rashidinho 5 апреля 2018, 14:14

      Фанатам футбола интереснее чем он занимается НА поле

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > la verdad 5 апреля 2018, 14:27

      ))))))

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > rashidinho 5 апреля 2018, 14:28

      не смотри больше в зеркало ! Ок?

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2018, 12:26

      Был бы счет 1:0, тогда бы и поговорил. А тут пенальти вряд ли что-то изменил бы. Скорее, наоборот, мог разозлить Барселону и разрыв в счете в итоге был бы больше. Вот Челси справедливо в 2009 на судью ополчился. Там все решил выездной мяч и откровенное засуживание Челси. А тут один эпизод, который на ход игры не повлиял бы.

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