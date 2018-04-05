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    Компани: «Отдаем должное «Ливерпулю», но на следующей неделе будет наша очередь»

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани уверен, что его команда имеет шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов даже после крупного проигрыша «Ливерпулю» в первом четвертьфинальном матче турнира.

    «Если мы сыграем в Манчестере так, как сегодня во втором тайме, то сможем чего-то добиться. Отдаем должное «Ливерпулю», но на следующей неделе будет наша очередь», – заявил Компани.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0. Ответная игра состоится 10 апреля в Манчестере.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 06:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 12:37

      Если все также будет происходить как и в первой встречи то явно МС оказаться за бортом лиги чемпионов,90-95% всё зависит от Ливерпуля ,хотя и ПСЖ не ожидала от Барсы в прошлом сезоне ответного матча который их выбил с кубка

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 апреля 2018, 10:13

      Не загадываи.Любой гол от Ливерпуля и нужно забывать 5 мячей.А уж то,что Ливерпуль умеет забывать-это знают все.

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