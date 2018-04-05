Компани: «Отдаем должное «Ливерпулю», но на следующей неделе будет наша очередь»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани уверен, что его команда имеет шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов даже после крупного проигрыша «Ливерпулю» в первом четвертьфинальном матче турнира.

«Если мы сыграем в Манчестере так, как сегодня во втором тайме, то сможем чего-то добиться. Отдаем должное «Ливерпулю», но на следующей неделе будет наша очередь», – заявил Компани.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0. Ответная игра состоится 10 апреля в Манчестере.