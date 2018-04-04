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Рейнгольд: «Кубок России превратили в помойку»

4 апреля 2018, 14:28
17

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил уверенность, что команда сможет пройти «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России. Матч пройдет в Самаре 4 апреля.

«По классу и составу игроков «Спартак» обязан обыгрывать «Крылья Советов». Я очень уважаю Андрея Тихонова, он легенда «Спартака», но красно-былые на голову выше. Я никогда не поменяю своего отношения к «Спартаку» – это мой дом, моя молодость и моя жизнь.

Первые стадии Кубка России превратили в помойку, никогда такого не было. Они выставляют дублеров, молодых игроков, нельзя это делать. Нужно поднимать престиж кубка. Нужно играть на больших стадионах», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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кузнецов артем
1522842181
Молодые игроки и те кто борется за место в основе должны выходить и доказывать что их не зря держат в ведущих клубах рфпл, а если они сливают клубам из фнл то каков их уровень
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bset
1522842300
Просто нужно снова вернуть два матча. Тогда будет толк.
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Yarrom89
1522842545
А дублеры и молодые игроки, разве не часть команды? Мне кажется наоборот они будут бегать и все силы отдавать, чтобы показать себя, это их шанс, чтобы их заметили. А как же в таком случае молодые игроки будут получать опыт, как раз вот в таких матчах.
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Бакланы доедают крышу
1522842839
Рейнгольд, становись тренером клуба РФПЛ и выставляй такой состав, какой считаешь нужным
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апоголлл
1522843051
он прав конечно,пусть призовые поднимут вот тогда рубилово будет.
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Татарин за ЦСКА
1522843244
Спартак и подымает,а что еще надо то???
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BRO_football
1522846654
А в чём проблема? Руководство РФС и многие футбольные эксперты только и говорят о том, что клубы должны давать своей молодёжи больше шансов сыграть в основной команде. И где, как не в Кубке России это можно сделать? И даже после этого, турнир всё равно остаётся помойкой, то лишний повод задуматься об нынешнем уровне российского футбола.
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Jenea83
1522848512
У Спартака есть шанс сделать дубль в этом году
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yarik1_78
1522850661
Опомнился старый...
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zubr252
1522855958
согласен помойка
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