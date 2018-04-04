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    Рейнгольд: «Кубок России превратили в помойку»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил уверенность, что команда сможет пройти «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России. Матч пройдет в Самаре 4 апреля.

    «По классу и составу игроков «Спартак» обязан обыгрывать «Крылья Советов». Я очень уважаю Андрея Тихонова, он легенда «Спартака», но красно-былые на голову выше. Я никогда не поменяю своего отношения к «Спартаку» – это мой дом, моя молодость и моя жизнь.

    Первые стадии Кубка России превратили в помойку, никогда такого не было. Они выставляют дублеров, молодых игроков, нельзя это делать. Нужно поднимать престиж кубка. Нужно играть на больших стадионах», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2018 14:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:15

      Обрисовал все уж слишком мрачно. А как же ротация состава?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 4 апреля 2018, 18:32

      согласен помойка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 4 апреля 2018, 17:04

      Опомнился старый...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 апреля 2018, 16:32

      Все ведущие клубы РФПЛ, кроме Спартака, уже выпускают молодёжь к основным
      игрокам и наигрывают их в розыгрыше кубка России и предоставляют командам,
      находящимся в середине таблице, возможность сыграть в ЕЛ за счёт победы в
      кубке России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 4 апреля 2018, 16:28

      У Спартака есть шанс сделать дубль в этом году

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 апреля 2018, 15:57

      А в чём проблема? Руководство РФС и многие футбольные эксперты только и говорят о том, что клубы должны давать своей молодёжи больше шансов сыграть в основной команде. И где, как не в Кубке России это можно сделать?
      И даже после этого, турнир всё равно остаётся помойкой, то лишний повод задуматься об нынешнем уровне российского футбола.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 апреля 2018, 15:49

      А почему нельзя выставлять дублёров и молодых игроков, когда со всех сторон только и говорят о развитии футбольной молодёжи, о лимите на легионеров, о конкуренции между русскими молодыми футболистами и легионерами, о том, что молодёжи нужно давать шанс играть в основном клубе. Где, как не в Кубке России всё это делать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 15:00

      Спартак и подымает,а что еще надо то???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 18:35

      слышишь -ты можешь от меня отцепиться? или ты маньяк !

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 4 апреля 2018, 14:57

      он прав конечно,пусть призовые поднимут вот тогда рубилово будет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 4 апреля 2018, 14:53

      Рейнгольд, становись тренером клуба РФПЛ и выставляй такой состав, какой считаешь нужным

      3
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