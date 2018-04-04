Рейнгольд: «Кубок России превратили в помойку»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил уверенность, что команда сможет пройти «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России. Матч пройдет в Самаре 4 апреля.

«По классу и составу игроков «Спартак» обязан обыгрывать «Крылья Советов». Я очень уважаю Андрея Тихонова, он легенда «Спартака», но красно-былые на голову выше. Я никогда не поменяю своего отношения к «Спартаку» – это мой дом, моя молодость и моя жизнь.

Первые стадии Кубка России превратили в помойку, никогда такого не было. Они выставляют дублеров, молодых игроков, нельзя это делать. Нужно поднимать престиж кубка. Нужно играть на больших стадионах», – сказал Рейнгольд.