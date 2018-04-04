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  • Буффон: «Сильно расстроен и разочарован. «Ювентус» вряд ли пройдет дальше»

Буффон: «Сильно расстроен и разочарован. «Ювентус» вряд ли пройдет дальше»

4 апреля 2018, 00:21
12

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:3). Отдельно вратарь отметил игру нападающего мадридской команды Криштиану Роналду, оформившего в этой встрече дубль.

«Мы знали, что Роналду является игроком высочайшего уровня, который вместе с Лионелем Месси достиг самых больших высот. Думаю, их можно сравнить только с Пеле и Марадоной.

Сегодня нам противостоял большой чемпион, который объективно был сильнее. Очень расстроен и разочарован, поскольку нам вряд ли удастся пройти дальше», – сказал Буффон.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (12)
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Татарин за ЦСКА
1522790593
Жаль Буффона как человека и как легенду-вратаря. Два жутких события за год.ЧМ мимо и ЛЧ мимо.
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stream15
1522791272
Ситуация проблемная.
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+50/-50
1522793124
На лицо "застой" в итальянском футболе. Провал сборной на евроарене, слабая игра Юве в Лиге, размазанная игра Милана в чемпионата. В общем, куда не кинь - везде клин. Очень жаль Буффона, так хотелось сыграть на ЧМ. Но..., его время прошло. Грустно. Юве не заслуживал такого удара дома.
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84aivengo
1522810468
теперь буффон может спать спокойно...
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ninakopernik
1522811671
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://goo.gl/nsSwEp
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llekk
1522814323
Итяльяшки домой Буффон на пенсию уступи наконец-то дорогу молодым. Верно говоришь конечно Реал сильнее вас, и тогда соперник сильнее вас был когда вы так позорно выиграли мундиаль 2008.
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llekk
1522814889
Да и Тоттенхем тоже был сильнее вас, ещё в прошлом туре должен был Буффон уйти на пенсию
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Danish Dynamite
1522818631
Буффон, смирись уже и дай поиграть молодым и сильным. Ювентус не мавзолей, а ты не Ленин.
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OfaZavr
1522830783
жаль что и в этом сезоне (который может стать для Буффона последним) не удастся выиграть ему ЛЧ.
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zigbert
1522914698
Жаль Буффона.Но все равно он останется легендой.
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