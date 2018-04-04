Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Сильно расстроен и разочарован. «Ювентус» вряд ли пройдет дальше»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:3). Отдельно вратарь отметил игру нападающего мадридской команды Криштиану Роналду, оформившего в этой встрече дубль.

    «Мы знали, что Роналду является игроком высочайшего уровня, который вместе с Лионелем Месси достиг самых больших высот. Думаю, их можно сравнить только с Пеле и Марадоной.

    Сегодня нам противостоял большой чемпион, который объективно был сильнее. Очень расстроен и разочарован, поскольку нам вряд ли удастся пройти дальше», – сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2018 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 10:51

      Жаль Буффона.Но все равно он останется легендой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:33

      жаль что и в этом сезоне (который может стать для Буффона последним) не удастся выиграть ему ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 апреля 2018, 08:10

      Буффон, смирись уже и дай поиграть молодым и сильным.
      Ювентус не мавзолей, а ты не Ленин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      llekk 4 апреля 2018, 07:08

      Да и Тоттенхем тоже был сильнее вас, ещё в прошлом туре должен был Буффон уйти на пенсию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      llekk 4 апреля 2018, 06:58

      Итяльяшки домой Буффон на пенсию уступи наконец-то дорогу молодым. Верно говоришь конечно Реал сильнее вас, и тогда соперник сильнее вас был когда вы так позорно выиграли мундиаль 2008.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:14

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://goo.gl/nsSwEp

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 апреля 2018, 05:54

      теперь буффон может спать спокойно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      llekk > 84aivengo 4 апреля 2018, 07:01

      Да шасс, этого х..й палкой убьешь, на ЧМ ещё приедет ,следующий 2022года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 апреля 2018, 01:05

      На лицо "застой" в итальянском футболе. Провал сборной на евроарене, слабая игра Юве в Лиге, размазанная игра Милана в чемпионата. В общем, куда не кинь - везде клин. Очень жаль Буффона, так хотелось сыграть на ЧМ. Но..., его время прошло.
      Грустно. Юве не заслуживал такого удара дома.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 4 апреля 2018, 00:34

      Ситуация проблемная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 00:23

      Жаль Буффона как человека и как легенду-вратаря.
      Два жутких события за год.ЧМ мимо и ЛЧ мимо.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11