Буффон: «Сильно расстроен и разочарован. «Ювентус» вряд ли пройдет дальше»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился наблюдениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:3). Отдельно вратарь отметил игру нападающего мадридской команды Криштиану Роналду, оформившего в этой встрече дубль.

«Мы знали, что Роналду является игроком высочайшего уровня, который вместе с Лионелем Месси достиг самых больших высот. Думаю, их можно сравнить только с Пеле и Марадоной.

Сегодня нам противостоял большой чемпион, который объективно был сильнее. Очень расстроен и разочарован, поскольку нам вряд ли удастся пройти дальше», – сказал Буффон.