Замглавы ДСИ: «У меня нет слов объяснения, почему Мешков не удалил Фернандо в игре с «Тосно». Это судейский промах»

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, ранее работавший на матчах РФПЛ в качестве главного судьи, оценил действия рефери Виталия Мешкова в матче 24 тура между московским «Спартаком» и «Тосно» (2:1).

Напомним, что представитель Дмитрова в первом тайме не наказал второй желтой карточкой полузащитника красно-белых Фернандо, сыгравшего в ногу соперника.

«Карточка розовая, пошла бы нога Фернандо чуть выше, то можно было бы давать прямую красную. Я могу только развести руками. Это судейский промах. Невозможно объяснить, почему арбитры не дали вторую желтую.

Бригада Мешкова приняла неправильное решение. У меня нет таких слов, чтобы объяснить, почему это не желтая карточка», – сказал Егоров в эфире телеканала «Наш футбол».

Мешков обслуживает игры РФПЛ с 2010 года.