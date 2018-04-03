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  • Замглавы ДСИ: «У меня нет слов объяснения, почему Мешков не удалил Фернандо в игре с «Тосно». Это судейский промах»

Замглавы ДСИ: «У меня нет слов объяснения, почему Мешков не удалил Фернандо в игре с «Тосно». Это судейский промах»

3 апреля 2018, 21:16
25

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, ранее работавший на матчах РФПЛ в качестве главного судьи, оценил действия рефери Виталия Мешкова в матче 24 тура между московским «Спартаком» и «Тосно» (2:1).

Напомним, что представитель Дмитрова в первом тайме не наказал второй желтой карточкой полузащитника красно-белых Фернандо, сыгравшего в ногу соперника.

«Карточка розовая, пошла бы нога Фернандо чуть выше, то можно было бы давать прямую красную. Я могу только развести руками. Это судейский промах. Невозможно объяснить, почему арбитры не дали вторую желтую.

Бригада Мешкова приняла неправильное решение. У меня нет таких слов, чтобы объяснить, почему это не желтая карточка», – сказал Егоров в эфире телеканала «Наш футбол».

Мешков обслуживает игры РФПЛ с 2010 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Фернандо Егоров Александр Мешков Виталий
Комментарии (25)
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dok66
1522782486
Так в том матчем у судьи в одном кармане была красная , а в другом - "зелень" ! Все объяснение !
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vladimir63
1522784499
посмотрите внимательно повтор ! левая нога в мяч ! правая согнута ! а вот подпрыгнул ну очь красиво ! старался изо всех сил ! может именно по этому и не дал Мешков вторую жёлтую ! падать надо естественно !
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Snek
1522787898
гол в ворота ЦСКА засчитывают, карточки не дают, а может надо какие-то санкции начинать вводить? переигрывать матчи, штрафовать и понижать судий, а то только слова одни, а к слову действия судий во всех таких резонансных моментах напрямую влияют на результат.
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кузнецов артем
1522788240
Немогу понять за что он вообще говорит, никакого обьяснения момента. Про то что Фернандо был первым на мяче, а игрок Тосно вообще мячом не владел почему то он забыл сказать.Обяснение лишь одно поднял ногу бы выше была бы красная,так это при любом подкате если ты выше мяча рубишь то красная.
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RotBerg
1522790554
Не могу понять, почему Спартак такая лажа в Европе, а в России чемпион)
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Spartak 777
1522790557
Да в смысле ??? Вы там вообще момент видели ? Разбирали ???? "пошла бы нога Фернандо чуть выше, то можно было бы давать прямую красную" абы , да кабы !!! но нога выше не пошла и сыграно было В МЯЧ ! это все что нужно сказать по этому поводу , а не разводить тут абы да кабы !!!
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батог
1522815368
Но пенальти на Погребняке не было!!!!
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prezent2017
1522825220
Посему, посему, а потому, что мясные заплатили. И плевать мешку на ДСИ, заплатит кому надо, и помилуют.
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OfaZavr
1522829170
но нога то выше не пошла и Фернандо сыграл в мяч.
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valdemar47
1522838958
Cудья компенсировал, дал абсолютно левый пенальти. Погребняк помойка позорная.
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