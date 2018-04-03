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    Замглавы ДСИ: «У меня нет слов объяснения, почему Мешков не удалил Фернандо в игре с «Тосно». Это судейский промах»

    Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, ранее работавший на матчах РФПЛ в качестве главного судьи, оценил действия рефери Виталия Мешкова в матче 24 тура между московским «Спартаком» и «Тосно» (2:1).

    Напомним, что представитель Дмитрова в первом тайме не наказал второй желтой карточкой полузащитника красно-белых Фернандо, сыгравшего в ногу соперника.

    «Карточка розовая, пошла бы нога Фернандо чуть выше, то можно было бы давать прямую красную. Я могу только развести руками. Это судейский промах. Невозможно объяснить, почему арбитры не дали вторую желтую.

    Бригада Мешкова приняла неправильное решение. У меня нет таких слов, чтобы объяснить, почему это не желтая карточка», – сказал Егоров в эфире телеканала «Наш футбол».

    Мешков обслуживает игры РФПЛ с 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 21:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 4 апреля 2018, 14:08

      Ответ то прост как 3 копейки. Спартак!

      -1
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 4 апреля 2018, 13:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Cудья компенсировал, дал абсолютно левый пенальти. Погребняк помойка позорная.

      -4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:06

      но нога то выше не пошла и Фернандо сыграл в мяч.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > OfaZavr 4 апреля 2018, 13:40

      Читай лучше. Если бы нога пошла выше, то была бы красная карточка, а так жёлтая и это вторая. Всё в раздевалку.

      0
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 > OfaZavr 4 апреля 2018, 14:06

      "Безрассудный" означает, что игрок действовал с полным пренебрежением опасности или последствий для соперника.
      За игру в безрассудной манере следует вынести предупреждение.
      (правила судейства)

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > vladimir-7 4 апреля 2018, 19:47

      смотри лучше, он сыграл в мяч и не надо тут придумывать, что же ты тогда не говоришь что Сухов тоже вторую желтую должен был получить, а то лишь бы к Спартаку докопаться.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 апреля 2018, 10:33

      То пендаль левый или не дали , то карточку дали не дали , гол засчитали не засчитали -- всё это уровень наших судей и подковёрных интрижек !!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 апреля 2018, 10:00

      Посему, посему, а потому, что мясные заплатили. И плевать мешку на ДСИ, заплатит кому надо, и помилуют.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 апреля 2018, 07:16

      Но пенальти на Погребняке не было!!!!

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 4 апреля 2018, 00:22

      Да в смысле ??? Вы там вообще момент видели ? Разбирали ???? "пошла бы нога Фернандо чуть выше, то можно было бы давать прямую красную" абы , да кабы !!! но нога выше не пошла и сыграно было В МЯЧ ! это все что нужно сказать по этому поводу , а не разводить тут абы да кабы !!!

      4
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 4 апреля 2018, 00:22

      Не могу понять, почему Спартак такая лажа в Европе, а в России чемпион)

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > RotBerg 4 апреля 2018, 13:55

      В Европе заплатить невозможно, а в России, деньги есть Иван Иваныч,
      денег нет сопливый х.й.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 апреля 2018, 23:44

      Немогу понять за что он вообще говорит, никакого обьяснения момента. Про то что Фернандо был первым на мяче, а игрок Тосно вообще мячом не владел почему то он забыл сказать.Обяснение лишь одно поднял ногу бы выше была бы красная,так это при любом подкате если ты выше мяча рубишь то красная.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 апреля 2018, 23:38

      гол в ворота ЦСКА засчитывают, карточки не дают, а может надо какие-то санкции начинать вводить? переигрывать матчи, штрафовать и понижать судий, а то только слова одни, а к слову действия судий во всех таких резонансных моментах напрямую влияют на результат.

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