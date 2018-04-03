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    Хуммельс: «На родном стадионе «Севилья» играет в атмосфере абсолютной эйфории»

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс ждет сложной игры в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Севильи».

    «Во вторник нас ожидает невероятно сложная задача. У «Севильи» очень хорошая команда.

    На родном стадионе они играют в атмосфере абсолютной эйфории. И к тому же в их составе есть целый ряд классных футболистов», – сказал Хуммельс.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: ФК «Бавария»

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    03.04.2018 08:54
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