Хуммельс: «На родном стадионе «Севилья» играет в атмосфере абсолютной эйфории»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс ждет сложной игры в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Севильи».

«Во вторник нас ожидает невероятно сложная задача. У «Севильи» очень хорошая команда.

На родном стадионе они играют в атмосфере абсолютной эйфории. И к тому же в их составе есть целый ряд классных футболистов», – сказал Хуммельс.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.