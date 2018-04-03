Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «В первом тайме матча с «Тосно» была атмосфера траура, и мы играли непонятно как и непонятно во что»

Глушаков: «В первом тайме матча с «Тосно» была атмосфера траура, и мы играли непонятно как и непонятно во что»

3 апреля 2018, 00:13
4

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков подвел итог матча 24 тура РФПЛ против «Тосно» (2:1). Хавбек недоволен первым таймом в исполнении команды.

«В первом тайме была атмосфера траура, болельщики молчали, а мы играли непонятно как и непонятно во что. Было много ошибок. Во втором тайме трибуны завелись, и мы стали показывать совершенно другой футбол.

Я на днях общался с Юрием Гавриловым. И он сказал, что нам не надо смотреть, как играют другие команды, а надо брать свои очки. Это самые правильные слова. Нам не надо следить за «Локомотивом» и другими командами, а надо побеждать самим», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» идет в двух очках от первого места в РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Глушаков Денис
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1522727934
Просто играйте в свою игру.
Ответить
RedWhiteFans2
1522734107
Вот капитан, всегда отказу найдет.
Ответить
zigbert
1522738936
Нужно забыть о прошлом и улучшать игру.
Ответить
OfaZavr
1522745173
правильно, прежде всего своя игра и результат, а потом уж все остальное.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
6
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
2
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
4
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+