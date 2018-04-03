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    Глушаков: «В первом тайме матча с «Тосно» была атмосфера траура, и мы играли непонятно как и непонятно во что»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков подвел итог матча 24 тура РФПЛ против «Тосно» (2:1). Хавбек недоволен первым таймом в исполнении команды.

    «В первом тайме была атмосфера траура, болельщики молчали, а мы играли непонятно как и непонятно во что. Было много ошибок. Во втором тайме трибуны завелись, и мы стали показывать совершенно другой футбол.

    Я на днях общался с Юрием Гавриловым. И он сказал, что нам не надо смотреть, как играют другие команды, а надо брать свои очки. Это самые правильные слова. Нам не надо следить за «Локомотивом» и другими командами, а надо побеждать самим», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Спартак» идет в двух очках от первого места в РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 00:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:46

      правильно, прежде всего своя игра и результат, а потом уж все остальное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:02

      Нужно забыть о прошлом и улучшать игру.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 апреля 2018, 08:41

      Вот капитан, всегда отказу найдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2018, 06:58

      Просто играйте в свою игру.

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