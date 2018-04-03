Глушаков: «В первом тайме матча с «Тосно» была атмосфера траура, и мы играли непонятно как и непонятно во что»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков подвел итог матча 24 тура РФПЛ против «Тосно» (2:1). Хавбек недоволен первым таймом в исполнении команды.

«В первом тайме была атмосфера траура, болельщики молчали, а мы играли непонятно как и непонятно во что. Было много ошибок. Во втором тайме трибуны завелись, и мы стали показывать совершенно другой футбол.

Я на днях общался с Юрием Гавриловым. И он сказал, что нам не надо смотреть, как играют другие команды, а надо брать свои очки. Это самые правильные слова. Нам не надо следить за «Локомотивом» и другими командами, а надо побеждать самим», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Наш футбол».

«Спартак» идет в двух очках от первого места в РФПЛ.