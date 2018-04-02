Шалимов: «Подать в отставку самому – позорище, «по соглашению сторон» – слабость. Вот «отправлен в отставку» – хорошая формулировка»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отправленный сегодня в отставку, заявил, что еще больше зауважал руководство клуба за формулировку «отправлен в отставку». По его словам, уйти самому было бы позорно.

«Мне формулировка по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» – это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара».

Думаю, попроси я поменять формулировку – пошли бы навстречу. Но уйти самому – признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» – слабость. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи», – сказал Шалимов.

Напомним, Шалимов возглавил «быков» в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне после 24 туров «Краснодар» идет не пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.