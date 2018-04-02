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    Шалимов: «Подать в отставку самому – позорище, «по соглашению сторон» – слабость. Вот «отправлен в отставку» – хорошая формулировка»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отправленный сегодня в отставку, заявил, что еще больше зауважал руководство клуба за формулировку «отправлен в отставку». По его словам, уйти самому было бы позорно.

    «Мне формулировка по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» – это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара».

    Думаю, попроси я поменять формулировку – пошли бы навстречу. Но уйти самому – признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» – слабость. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи», – сказал Шалимов.

    Напомним, Шалимов возглавил «быков» в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне после 24 туров «Краснодар» идет не пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2018 16:48
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 апреля 2018, 22:02

      И все же лучше уходить вовремя прежде чем тебя "попросят", хотя по известному со школы закону математики от перемены мест слагаемых сумма не меняется!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:14

      Уйти на правде - это благородно.

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 апреля 2018, 20:56

      Иди уже..."мастер"...

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 апреля 2018, 20:51

      Уверен, что Бердыев не панацея для Краснодара. Будет жевать игру сезон, а потом ничего. Нужна новая кровь.

      0
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 2 апреля 2018, 20:16

      прикольные слова по поводу своего увольнения...надо будет запомнить...меня если будут увольнять с работы, также скажу...

      1
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 2 апреля 2018, 20:09

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 апреля 2018, 19:17

      Шалимов сам себя успокаивает иди и тренируй девочек

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 2 апреля 2018, 19:10

      Ну наконец-то, дошло до Галицкого.

      2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 апреля 2018, 19:06

      Бердыева бы сюда... следующий сезон сразу в золотых медалях! деньги, академия, зритель - все есть! не то что в Казани...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:53

      от формулировки особой разницы нет все равно итог один и тот же, но хорошо что с пониманием относиться и здраво рассуждает.

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