Шалимов: «Подать в отставку самому – позорище, «по соглашению сторон» – слабость. Вот «отправлен в отставку» – хорошая формулировка»

И все же лучше уходить вовремя прежде чем тебя "попросят", хотя по известному со школы закону математики от перемены мест слагаемых сумма не меняется!
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отправленный сегодня в отставку, заявил, что еще больше зауважал руководство клуба за формулировку «отправлен в отставку». По его словам, уйти самому было бы позорно.
«Мне формулировка по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» – это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара».
Думаю, попроси я поменять формулировку – пошли бы навстречу. Но уйти самому – признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» – слабость. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи», – сказал Шалимов.
Напомним, Шалимов возглавил «быков» в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне после 24 туров «Краснодар» идет не пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.