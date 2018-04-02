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  • Шалимов: «Подать в отставку самому – позорище, «по соглашению сторон» – слабость. Вот «отправлен в отставку» – хорошая формулировка»

Шалимов: «Подать в отставку самому – позорище, «по соглашению сторон» – слабость. Вот «отправлен в отставку» – хорошая формулировка»

2 апреля 2018, 16:48
26

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отправленный сегодня в отставку, заявил, что еще больше зауважал руководство клуба за формулировку «отправлен в отставку». По его словам, уйти самому было бы позорно.

«Мне формулировка по душе, это не оскорбляет меня как тренера. Все же понимают, что стоит за фразой «по обоюдному согласию» – это, в принципе, неправда. За то, что объявили все по-честному, еще больше зауважал руководство «Краснодара».

Думаю, попроси я поменять формулировку – пошли бы навстречу. Но уйти самому – признать, что не справляюсь. Это позорище. А «по соглашению сторон» – слабость. Для меня важно уйти на правде. Благодарен клубу и желаю ему удачи», – сказал Шалимов.

Напомним, Шалимов возглавил «быков» в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне после 24 туров «Краснодар» идет не пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (26)
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Чермындыр
1522677219
Збс. Признаться самому что не справляешься - это нынче позорище? Совсем у людей совести не осталось
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belarus-gomel
1522677974
БЕЗДАРЯ нужно было давно выгонять!!! с формулировкой - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ занимаемой должности!!!
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a-rakhmatov
1522678160
Позорище это сидеть и ждать, когда тебя выпи@дят......
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Полная Канистра
1522678344
КАКАЯ ТУТ РАЗНИЦА С КАКОЙ ФОРМУЛИРОВКОЙ ДАЛИ ПИНКА ( это означает иди на все 4 стороны)
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fanchik
1522678701
Уйти самому, дано только сильным,по соглашению сторон,мягкая формулировка самая выгодная и уважаемая для обеих сторон.А вот "отправлен в отставку" ты действительно "профнепригоден",другими словами по правде "пошел вон" .
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igoor52
1522679949
и УХОДЯ ЛИЗНУЛ,позор!
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insider_retro
1522681253
Формулировка верная, понимание правильное...
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OfaZavr
1522684438
от формулировки особой разницы нет все равно итог один и тот же, но хорошо что с пониманием относиться и здраво рассуждает.
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ruverzema29rus
1522685214
Бердыева бы сюда... следующий сезон сразу в золотых медалях! деньги, академия, зритель - все есть! не то что в Казани...
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Нас Много
1522685402
Ну наконец-то, дошло до Галицкого.
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