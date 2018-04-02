Шалимов рассказал, что мог быть уволен из «Краснодара» еще прошлой осенью

Игорь Шалимов, уволенный сегодня с поста главного тренера «Краснодара», рассказал, что его отставка могла случиться еще минувшей осенью. По его словам, руководство объяснило ему свое решение отсутствием прогресса команды и движения вперед.

– Как восприняли отставку?

– Узнал о ней сегодня. Вчера мы потерпели поражение в важной встрече.

– Позвольте, но ведь с «Анжи» была ничья.

– Да, но это как проигрыш. После матча настроение было просто убитым. В понедельник встретились с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом, он объявил о решении расстаться.

– Как вам объяснили это решение?

– Мы не прогрессируем, не делаем шагов вперед. Отставка могла произойти прошлой осенью после четырех неудач подряд в чемпионате, случилась же сейчас. Мы могли уступить до нового года «Локомотиву» и «Спартаку» – это лидеры, и поражения можно было принять. Но сейчас не победили «Динамо», потеряли три очка с «Уфой» и не смогли превзойти «Анжи». Понятно, что потребовались какие-то изменения.

Шалимов руководил «Краснодаром» с сентября 2016 года. После 24 туров команда располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.