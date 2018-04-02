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    Шалимов рассказал, что мог быть уволен из «Краснодара» еще прошлой осенью

    Игорь Шалимов, уволенный сегодня с поста главного тренера «Краснодара», рассказал, что его отставка могла случиться еще минувшей осенью. По его словам, руководство объяснило ему свое решение отсутствием прогресса команды и движения вперед.

    – Как восприняли отставку?

    – Узнал о ней сегодня. Вчера мы потерпели поражение в важной встрече.

    – Позвольте, но ведь с «Анжи» была ничья.

    – Да, но это как проигрыш. После матча настроение было просто убитым. В понедельник встретились с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом, он объявил о решении расстаться.

    – Как вам объяснили это решение?

    – Мы не прогрессируем, не делаем шагов вперед. Отставка могла произойти прошлой осенью после четырех неудач подряд в чемпионате, случилась же сейчас. Мы могли уступить до нового года «Локомотиву» и «Спартаку» – это лидеры, и поражения можно было принять. Но сейчас не победили «Динамо», потеряли три очка с «Уфой» и не смогли превзойти «Анжи». Понятно, что потребовались какие-то изменения.

    Шалимов руководил «Краснодаром» с сентября 2016 года. После 24 туров команда располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2018 16:13
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 2 апреля 2018, 19:12

      Если бы расставание произошло прошлой осенью "Краснодар" до сих пор вместе с "ЦСКА" был бы в сетке Лиги Европы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 апреля 2018, 16:37

      все к тому и шло

      7
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 апреля 2018, 16:18

      Вроде всё закономерно и справедливо.

      7
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