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  • Шалимов рассказал, что мог быть уволен из «Краснодара» еще прошлой осенью

Шалимов рассказал, что мог быть уволен из «Краснодара» еще прошлой осенью

2 апреля 2018, 16:13
3

Игорь Шалимов, уволенный сегодня с поста главного тренера «Краснодара», рассказал, что его отставка могла случиться еще минувшей осенью. По его словам, руководство объяснило ему свое решение отсутствием прогресса команды и движения вперед.

– Как восприняли отставку?

– Узнал о ней сегодня. Вчера мы потерпели поражение в важной встрече.

– Позвольте, но ведь с «Анжи» была ничья.

– Да, но это как проигрыш. После матча настроение было просто убитым. В понедельник встретились с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом, он объявил о решении расстаться.

– Как вам объяснили это решение?

– Мы не прогрессируем, не делаем шагов вперед. Отставка могла произойти прошлой осенью после четырех неудач подряд в чемпионате, случилась же сейчас. Мы могли уступить до нового года «Локомотиву» и «Спартаку» – это лидеры, и поражения можно было принять. Но сейчас не победили «Динамо», потеряли три очка с «Уфой» и не смогли превзойти «Анжи». Понятно, что потребовались какие-то изменения.

Шалимов руководил «Краснодаром» с сентября 2016 года. После 24 туров команда располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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vladimir-7
1522675133
Вроде всё закономерно и справедливо.
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swot1205
1522676255
все к тому и шло
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Нас Много
1522685568
Если бы расставание произошло прошлой осенью "Краснодар" до сих пор вместе с "ЦСКА" был бы в сетке Лиги Европы.
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