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    Сигурдссон: «Ростов» пропустил довольно неуклюжие голы»

    Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, что в команде расстроены результатом встречи с ЦСКА в матче 24-го тура РФПЛ.

    «Результат матча нас очень расстроил. ЦСКА больше владел мячом, но у нас было больше хороших моментов, чтобы забить. Но мы пропустили довольно неуклюжие голы.

    Мы немного изменили тактику, чтобы оказывать больше давления и больше владеть мячом. Знали, что сможем забить и, возможно, попытаться выиграть матч. Но затем пропустили второй мяч, и стало очень сложно», – рассказал легионер.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.04.2018 09:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 апреля 2018, 16:37

      Неуклюже, но забил и выиграл, о чем говорить?

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 2 апреля 2018, 12:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА лучше играл и заслуженно победил, у кучерявого скоро наступит момент истины...срочно надо отправлять Ростов в первенство ФНЛ....Валера - верим !!!!!!

      -15
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > _Marqella_ 2 апреля 2018, 16:41

      Валера должен понять, что тренер и говорун - это разные профессии

      -1
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > _Marqella_ 2 апреля 2018, 22:58

      а тебя на тверскую жопой торговать-ты это умеешь

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 апреля 2018, 11:46

      Лучше два неуклюжих...чем один красивый.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 апреля 2018, 11:30

      Ну да, мы тоже не ждали поражения..

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 10:45

      Этл всё Валера))

      1
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      Рейтинг: +180

      Футурист 2 апреля 2018, 10:06

      какое поле такие и голы...пастбище

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Футурист 2 апреля 2018, 12:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      питомник для кротов))

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