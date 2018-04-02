Сигурдссон: «Ростов» пропустил довольно неуклюжие голы»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, что в команде расстроены результатом встречи с ЦСКА в матче 24-го тура РФПЛ.

«Результат матча нас очень расстроил. ЦСКА больше владел мячом, но у нас было больше хороших моментов, чтобы забить. Но мы пропустили довольно неуклюжие голы.

Мы немного изменили тактику, чтобы оказывать больше давления и больше владеть мячом. Знали, что сможем забить и, возможно, попытаться выиграть матч. Но затем пропустили второй мяч, и стало очень сложно», – рассказал легионер.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.