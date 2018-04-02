Шалимов: «Второй тайм матча с «Анжи» был худшим для «Краснодара» в этом сезоне»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1). Напомним, что «быки» упустили победу, пропустив гол в самой концовке встречи.

«Хорошо окончили первый тайм, мы готовились играть агрессивно, получилось забить. После перерыва должны были контролировать мяч, не ошибаться в центре поля. Забить было огромное количество возможностей.

Но второй тайм был безобразным в нашем исполнении, возможно, худший в этом сезоне. Не добегали. Получили гол, потеряли два очка. Мы должны разбираться. Для домашней игры у нас было все очень комфортно», – сказал Шалимов.