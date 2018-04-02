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    Шалимов: «Второй тайм матча с «Анжи» был худшим для «Краснодара» в этом сезоне»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1). Напомним, что «быки» упустили победу, пропустив гол в самой концовке встречи.

    «Хорошо окончили первый тайм, мы готовились играть агрессивно, получилось забить. После перерыва должны были контролировать мяч, не ошибаться в центре поля. Забить было огромное количество возможностей.

    Но второй тайм был безобразным в нашем исполнении, возможно, худший в этом сезоне. Не добегали. Получили гол, потеряли два очка. Мы должны разбираться. Для домашней игры у нас было все очень комфортно», – сказал Шалимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2018 00:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 00:58

      В этом сезоне было достаточно не убедительных таймов и игр...
      Хреново что-то в королевстве...

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