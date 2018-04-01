Буффон: «Роналду? Я буду играть против него, и эта мысль мешает спать по ночам»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Это противостояние, конечно, нас волнует. Мы понимаем, что есть много трудностей, что мы играем против команды, которая сильнее нас – так гласит история – и в которой играют выдающиеся игроки.

Но мы так же понимаем, что в двухмачтовом противостоянии самая талантливая команда не всегда побеждает. Если мы сможем сыграть лучше них в двух матчах, то мы сможем достичь чего-то потрясающего.

Если убрать какого-нибудь игрока из состава «Реала», то это не изменит расстановку сил. И хотя я говорю так, мысль о том, что я буду играть против Роналду, мешает спать по ночам», – сказал Буффон.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 апреля в Италии.