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    Буффон: «Роналду? Я буду играть против него, и эта мысль мешает спать по ночам»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Это противостояние, конечно, нас волнует. Мы понимаем, что есть много трудностей, что мы играем против команды, которая сильнее нас – так гласит история – и в которой играют выдающиеся игроки.

    Но мы так же понимаем, что в двухмачтовом противостоянии самая талантливая команда не всегда побеждает. Если мы сможем сыграть лучше них в двух матчах, то мы сможем достичь чего-то потрясающего.

    Если убрать какого-нибудь игрока из состава «Реала», то это не изменит расстановку сил. И хотя я говорю так, мысль о том, что я буду играть против Роналду, мешает спать по ночам», – сказал Буффон.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 апреля в Италии.

    Источник: Football Italia

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    01.04.2018 14:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 16:15

      А как не волноваться, для Реала выиграть ЛЧ будет последним шансом взять титул.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 апреля 2018, 15:49

      Буффон и боится кого то даже не верится ему ли 40 летнему мужику прошедшему все и вся бояться

      2
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 1 апреля 2018, 14:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нормальному мужику заднеприводный только в кошмарах приходит!

      -4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > NIK32RUS 1 апреля 2018, 16:01

      вот это человек,суваль мужику столько мячей,даже спать не даёт,этого человека обзывает не традиционным ориентации,но его не кто не видел,с кем его увидели?Бесплодия, не повод обзывать мужика,ему проста не повезло имеет собственных детей.

      -1
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > САНЁК17 1 апреля 2018, 17:48

      он сам вроде как признал это, а детей щас иметь не проблема, с большими деньгами

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > САНЁК17 1 апреля 2018, 20:09

      ого два конкуренты Роналду минусировали за мои слова,правда такая горькая и скучная

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 1 апреля 2018, 14:48

      Удачи в этом противостояние!!!

      5
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