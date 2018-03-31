Каррера – о матче с «Тосно»: «Спартак» не был той командой, что играет ради титула»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:1).

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!

Я разозлился, в перерыве дал понять своим игрокам некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают лeгкими», – сказал Каррера.

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