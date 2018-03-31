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  • Каррера – о матче с «Тосно»: «Спартак» не был той командой, что играет ради титула»

Каррера – о матче с «Тосно»: «Спартак» не был той командой, что играет ради титула»

31 марта 2018, 21:49
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:1).

Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на два очка.

«Из хорошего могу обратить внимание только на результат. Мы не подошли правильно к этому матчу. Это было не поведение той команды, которой предстоит важный матч. Футболисты думали, что уже победили. Повторюсь, матчи выигрываются после финального свистка, не раньше, не на бумаге!

Я разозлился, в перерыве дал понять своим игрокам некоторые вещи. Объяснил, что у нас был неправильный подход к игре. Команда не была той, что играет ради титула. Я сказал, что в футболе точно также, как и в жизни, если ты хочешь что-то взять, ты должен сделать это сам. В футболе ничто не прописано заранее. Матчи не бывают лeгкими», – сказал Каррера.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Каррера Массимо
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1522522525
И всё-таки ты смог, Массимо, с победой! ++++
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Пестрый
1522522716
Ну что он прав пока ездил в Италию получать золотую скамью здесь в его отсутствие валяли дурака! Это по бразилам видно было! Выходит в отсутствие гл тренера больше не на кого положится?
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Старикан
1522523201
Добавить нечего... Спартак всегда очень трудно настраивается на игру с аутсайдерами!
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anatolich72
1522523381
ЛЮлей им перед матчем МАССИМО побольше и пожоще, сколько можно болелам валидол жрать.
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Бакланы доедают крышу
1522524148
Сократили до проводниц и.ладно. пусть очкуют и в автобус играют
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Loko_Roma
1522524645
Все спланировпно. Спаму затравку кинули. Почуять течку а по факту осеменять будет РЖД
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Диктор
1522525012
Главное это три очка-остальное после игры команде надо довести.
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Жёлто-синий
1522529200
В этом году по игре Спартак не чемпион как и в прошлом сезоне,вырученные победы в конце матча это позор.а не чемпион
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maygli
1522535230
Главное вовремя успел сказать нужные слова, и замены по делу.
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OfaZavr
1522567962
хорошо хоть удалось перенастроит их и добиться нужного.
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