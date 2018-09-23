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    Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво


    4.7
    Голосов: 7
    23.09.2018 23:09
    Бразилец снова сотворил настоящий шедевр.

    Сезон-2016/17, 18-й тур

    «Краснодар» – «Спартак» – 2:2

    Первый весенний тур прошлого сезона был украшен матчем в Краснодаре, а начался он с прекрасного гола Фернандо уже в самом начале игры. Красивый удар в самый угол практически без шансов для Крицюка.

    Сезон-2017/18, 3-й тур

    «Спартак» – «Краснодар» – 2:0

    «Краснодару» Фернандо залепил и в следующей игре. На этот раз в ближний угол и рикошетом от штанги. В воротах уже Синицын, но какая разница? Он тоже бессилен.

    Лига чемпионов-2017/18, 2-й тур

    «Спартак» – «Ливерпуль» – 1:1

    О суперголах Фернандо со штрафных Юрген Клопп наверняка знал, но бразилец ему свое умение показал еще и вживую. Кариус слегка опоздал с броском, но красоты забитого мяча это никак не отменяет.

    Сезон-2017/18, 16-й тур

    «Спартак» – «Уфа» – 3:1

    «Не все ж лупить по углам», – подумал Фернандо и, получив шанс в игре с «Уфой», решился на хитрость – пустить мяч под стенкой, которая, как он думал, подпрыгнет во время удара. Так и произошло – защитники прыгнули, мяч прошмыгнул под ними, эффект неожиданности сработал и для Беленова. Отлично вышло.

    Сезон-2017/18, 22-й тур

    «Спартак» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

    В угол клал, от штанги тоже, низом бил – получилось, что еще придумать? В матче с хабаровчанами Фернандо показал, как еще мяч может полететь после его удара – за линию ворот от перекладины. И это было ну очень эффектно. Красота!

    Сезон-2017/18, 24-й тур

    «Спартак» – «Тосно»

    Матч для чемпиона складывался очень тяжело, но на выручку снова пришел Фернандо, и опять это произошло на последних минутах, только на этот раз в первом тайме. И опять феерический удар.

    Сезон-2018/19, 8-й тур

    ЦСКА – «Спартак»

    Первым голом в московском дерби стал именно классный удар Фернандо в дальний от Акинфеева угол. Правда, потом ЦСКА ответил не менее четким голом Влашича.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 7
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 24 сентября 2018, 14:40

      ну вот и поправил прицел,молодец!

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 24 сентября 2018, 12:55

      супер!

      1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 24 сентября 2018, 04:36

      ребят чо спорим спартак ни какой с такой игрой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 23 сентября 2018, 23:25

      Молодец.

      1
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 23:25

      Да, сегодня он сотворил ещё один шедевр.

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 2 апреля 2018, 14:20

      Народ не понимал зачем покупают Фернандо и Адриано. А сейчас только они и забивают!

      1
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      Рейтинг: +155

      Great Show > Евгений Агеев 23 сентября 2018, 23:21

      Адриано, то давно не забивает

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 31 марта 2018, 23:31

      натурализуйте ФЕРНАНДО дайте паспорт российский а ЗАБОЛОТНОГО КУТЕПОВА ЧЕРЧЕСОВА МУТКО ЕРОХИНА отдайте бразильцам пусть они им футбол испоганят

      4
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 31 марта 2018, 21:50

      БРАВО ФЕРРАРИ !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 31 марта 2018, 21:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Его должен был удалить судья за вторую желтую,но не дал ему!!! По этому этого гола могло и не быть если быть честным!!!

      -6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > RUSARM 31 марта 2018, 23:00

      а первая была?,,, молча не п.и.з.д.и

      3
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      Рейтинг: +9

      Polaris > Боцман59rus 31 марта 2018, 23:58

      Так то чел прав, там на вторую жёлтую тянуло!!!

      1
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      Рейтинг: +119

      ivan1321 > RUSARM 1 апреля 2018, 13:02

      но 1 желтой и не должно было быть
      + липовый пенальти , так что пойдет

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Polaris 1 апреля 2018, 19:58

      нога точно в мяч, но на картинке смотрелось на удаление

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 31 марта 2018, 21:27

      Красавец!!! По другому не скажешь

      3
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