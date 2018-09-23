Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Сезон-2016/17, 18-й тур

«Краснодар» – «Спартак» – 2:2

Первый весенний тур прошлого сезона был украшен матчем в Краснодаре, а начался он с прекрасного гола Фернандо уже в самом начале игры. Красивый удар в самый угол практически без шансов для Крицюка.

Сезон-2017/18, 3-й тур

«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

«Краснодару» Фернандо залепил и в следующей игре. На этот раз в ближний угол и рикошетом от штанги. В воротах уже Синицын, но какая разница? Он тоже бессилен.

Лига чемпионов-2017/18, 2-й тур

«Спартак» – «Ливерпуль» – 1:1

О суперголах Фернандо со штрафных Юрген Клопп наверняка знал, но бразилец ему свое умение показал еще и вживую. Кариус слегка опоздал с броском, но красоты забитого мяча это никак не отменяет.

Сезон-2017/18, 16-й тур

«Спартак» – «Уфа» – 3:1

«Не все ж лупить по углам», – подумал Фернандо и, получив шанс в игре с «Уфой», решился на хитрость – пустить мяч под стенкой, которая, как он думал, подпрыгнет во время удара. Так и произошло – защитники прыгнули, мяч прошмыгнул под ними, эффект неожиданности сработал и для Беленова. Отлично вышло.

Сезон-2017/18, 22-й тур

«Спартак» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

В угол клал, от штанги тоже, низом бил – получилось, что еще придумать? В матче с хабаровчанами Фернандо показал, как еще мяч может полететь после его удара – за линию ворот от перекладины. И это было ну очень эффектно. Красота!

Сезон-2017/18, 24-й тур

«Спартак» – «Тосно»

Матч для чемпиона складывался очень тяжело, но на выручку снова пришел Фернандо, и опять это произошло на последних минутах, только на этот раз в первом тайме. И опять феерический удар.

Сезон-2018/19, 8-й тур

ЦСКА – «Спартак»

Первым голом в московском дерби стал именно классный удар Фернандо в дальний от Акинфеева угол. Правда, потом ЦСКА ответил не менее четким голом Влашича.