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  • Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Сезон-2016/17, 18-й тур

«Краснодар» – «Спартак» – 2:2

Первый весенний тур прошлого сезона был украшен матчем в Краснодаре, а начался он с прекрасного гола Фернандо уже в самом начале игры. Красивый удар в самый угол практически без шансов для Крицюка.

Сезон-2017/18, 3-й тур

«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

«Краснодару» Фернандо залепил и в следующей игре. На этот раз в ближний угол и рикошетом от штанги. В воротах уже Синицын, но какая разница? Он тоже бессилен.

Лига чемпионов-2017/18, 2-й тур

«Спартак» – «Ливерпуль» – 1:1

О суперголах Фернандо со штрафных Юрген Клопп наверняка знал, но бразилец ему свое умение показал еще и вживую. Кариус слегка опоздал с броском, но красоты забитого мяча это никак не отменяет.

Сезон-2017/18, 16-й тур

«Спартак» – «Уфа» – 3:1

«Не все ж лупить по углам», – подумал Фернандо и, получив шанс в игре с «Уфой», решился на хитрость – пустить мяч под стенкой, которая, как он думал, подпрыгнет во время удара. Так и произошло – защитники прыгнули, мяч прошмыгнул под ними, эффект неожиданности сработал и для Беленова. Отлично вышло.

Сезон-2017/18, 22-й тур

«Спартак» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

В угол клал, от штанги тоже, низом бил – получилось, что еще придумать? В матче с хабаровчанами Фернандо показал, как еще мяч может полететь после его удара – за линию ворот от перекладины. И это было ну очень эффектно. Красота!

Сезон-2017/18, 24-й тур

«Спартак» – «Тосно»

Матч для чемпиона складывался очень тяжело, но на выручку снова пришел Фернандо, и опять это произошло на последних минутах, только на этот раз в первом тайме. И опять феерический удар.

Сезон-2018/19, 8-й тур

ЦСКА – «Спартак»

Первым голом в московском дерби стал именно классный удар Фернандо в дальний от Акинфеева угол. Правда, потом ЦСКА ответил не менее четким голом Влашича.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия Спартак Фернандо
Комментарии (33)
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turist82
1520837455
Мастер конечно. Этого не отнять )
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android-uz
1520838596
красиво!
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ufos73
1520839698
Со СКА еще и закрутил офигенно
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OfaZavr
1520842479
все голы шикарны и шедевры! очень повезло что у нас есть такой мастер!
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Диктор
1520845836
Спартак однозначно не прогадал с приобретением Фернандо.Красава парень.
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Полная Канистра
1520848129
просто талант со штрафных такие мячи класть незабываемое зрелище по исполнению это на вечно запоминается
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slavа0508
1520849106
Спартаку надо просто отменного дриблёра заполучить ,,на ком фолили бы а там Фернадо один из трех кладёт
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zigbert
1520862188
По штрафным пожалуй лучший в РФПЛ.
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RUSARM
1522522037
Его должен был удалить судья за вторую желтую,но не дал ему!!! По этому этого гола могло и не быть если быть честным!!!
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ZENIT84,
1522528310
натурализуйте ФЕРНАНДО дайте паспорт российский а ЗАБОЛОТНОГО КУТЕПОВА ЧЕРЧЕСОВА МУТКО ЕРОХИНА отдайте бразильцам пусть они им футбол испоганят
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