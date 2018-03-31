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  • Попов: «Однажды предложили сдать игру. Я долго не думал, ответил: «Пошли на…»

Попов: «Однажды предложили сдать игру. Я долго не думал, ответил: «Пошли на…»

31 марта 2018, 12:13
4

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился воспоминаниями, как однажды ему позвонили и предложили сдать игру. Футболист ответил отказом в грубой форме. По его словам, он всегда бился за пермскую команду.

«Однажды действительно позвонили. Номер был скрыт, поэтому снял трубку. Сказали: «Надо вот так сыграть». Я долго не думал, ответил: «Пошли на…», и положил трубку. Больше не звонили. Что касается того, как в итоге закончилась та игра, то не помню даже, с кем играли. Я не зацикливаюсь на том, что не важно и далеко от меня. Зачем думать еще и об этом?

Были ли подозрения, что «Амкар» сдает игры? Даже если что-то проскальзывало, мне никогда не сообщали, потому что мою позицию все знают. Вообще, никогда никакой информации не было. Все знали, что я буду биться за «Амкар». Но поймать других невозможно. Если футболист пробил мимо мяча, как понять, специально он это сделал или нет? Но я верю, что ничего такого не было», – сказал Попов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Попов Алексей
Комментарии (4)
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Обер-КанцлерЪ
1522489024
Ключевой момент - то что номер был незнакомый!
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Бухбух
1522489807
Попов: ... я ответил "пошли на... пишешь сколько это будет стоить ?"
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