Зобнин накануне матча с «Тосно» тренируется в общей группе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сегодня проводит тренировку в общей группе команды.

В воскресенье, 25 марта, футболист получил частичное повреждение боковой связки левого колена в расположении сборной России. В среду он занимался индивидуально.

В субботу, 31 марта, красно-белые примут «Тосно» в матче 24 тура РФПЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Ранее глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что Зобнин сможет вернуться на поле в течение 14 дней.