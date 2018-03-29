ПАОК оспорит дисквалификацию Саввиди, который во время матча выбежал на поле с пистолетом

Сегодня «Бомбардир» писал о трехлетней дисквалификации для владельца ПАОКа Ивана Саввиди.

Россиянин выбежал на поле по ходу встречи чемпионата Греции с АЕКом для разговора с арбитром, взяв с собой пистолет. Матч был остановлен при счете 0:0.

Пресс-служба ПАОКа прокомментировала ситуацию.

«Завтра клуб подаст апелляцию в апелляционный комитет Греческой федерации футбола на решение отстранить владельца Ивана Саввиди», — сказали в пресс-службе клуба.

ПАОК также получил штраф и лишился трех очков в турнирной таблице чемпионата.