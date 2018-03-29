Погребняк: «Комментарии в интернете? Не хочу отвлекаться на диванных аналитиков»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился мнением о критике со стороны болельщиков.

– Вас раздражают комментарии в интернете о том, что Погребняк – рвач, получал в «Динамо» чуть ли не 2 миллиона евро, однако не играл, да еще и сам не хотел уходить из клуба?

– Не хочу отвлекаться на всех этих диванных аналитиков, болельщиков. У нас впереди конкретный матч. И мы к нему готовимся.

А об этом обществе мы поговорим еще чуть позже. Не сомневайтесь, такой повод обязательно появится.

Напомним, 34-летний форвард пополнил состав команды из Ленинградской области в феврале.