«Ростов» переедет на новый стадион после матча с ЦСКА

Представитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Александр Шаповалов рассказал о переезде «Ростова» на новый стадион.

«Матч «Ростов» — ЦСКА, который пройдeт 1 апреля, станет последней игрой на стадионе «Олимп-2». Все остальные домашние матчи пройдут на «Ростов-Арене» и будут тестовыми перед чемпионатом мира.

Первым из них станет встреча «Ростова» с хабаровским СКА. В это время на «Олимпе-2» будет проходить подготовка стадиона под формат тренировочной площадки. Сейчас этот процесс уже идeт, это никак не мешает играм Премьер-Лиги», — сказал Шаповалов.

Открытие «Ростов-Арены» запланировано на 15 апреля. Стоимость постройки составила 19,8 миллиардов рублей.