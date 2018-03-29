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«Ростов» переедет на новый стадион после матча с ЦСКА

29 марта 2018, 12:34
13

Представитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Александр Шаповалов рассказал о переезде «Ростова» на новый стадион.

«Матч «Ростов» — ЦСКА, который пройдeт 1 апреля, станет последней игрой на стадионе «Олимп-2». Все остальные домашние матчи пройдут на «Ростов-Арене» и будут тестовыми перед чемпионатом мира.

Первым из них станет встреча «Ростова» с хабаровским СКА. В это время на «Олимпе-2» будет проходить подготовка стадиона под формат тренировочной площадки. Сейчас этот процесс уже идeт, это никак не мешает играм Премьер-Лиги», — сказал Шаповалов.

Открытие «Ростов-Арены» запланировано на 15 апреля. Стоимость постройки составила 19,8 миллиардов рублей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (13)
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Соа́рес де Мора́ис
1522319216
Ростов переедет на новый стадион после победы над цска.., лучше так!
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bset
1522319866
Вот жаль. Посмотрели бы на новый стадион...
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drug01
1522323064
Наступают жаркие деньки!!!!!
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Andrey160268
1522323936
Хитрый ход, понимают, что с ЦСКА лучше на "картофельном поле" играть.
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zigbert
1522327969
Новое поле лучше поберечь.
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vgarakh
1522330655
После победы будет приятно и радостно переезжать на новый стадион.
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MrRonRSM
1522330683
Просто ЦСКА уже 11 лет не может выиграть на олимпе)) да и такой матч надо провести с гордостью и честью!!!
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Таганский
1522368579
Надо Ростову красиво закрыть выступления на Олимпе!!
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Madiyar_7sk
1522382723
Надеюсь на новой арене Ростов добьется новых высот.
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GoLenaStop
1522441153
Олимп-2! .. Ты видел, как трепещут звёзды, что нарисованы на флаге Европы!... Не забудем никогда. Низкий поклон арене и всем , принимавшим участие в её становлении. Жизнь продолжается на новом уровне! РОССИЯ!!!! РОСТСЕЛЬМАШ!!! С ув.
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