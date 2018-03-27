Черчесов: «Березуцкие и Игнашевич? После Евро-2016 вы их ругали. Они что, стали лучше играть?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что он не планирует вызывать в команду защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березкцких и Сергея Игнашевича.

«Игнашевич и Березуцкие? Мы с нашими большими игроками сыграли много игр, они отдали много сил. После последнего чемпионата Европы вы их ругали, а теперь хотите их в сборную. Они стали лучше играть спустя два года? Или ваше мнение о них изменилось?

Перестаньте заставлять меня говорить о заслуженных игроках и обсуждать их. Они приняли решение завершить карьеру в сборной, давайте смотреть вперeд», – сказал тренер.

Сборная России не может победить пять игр кряду.