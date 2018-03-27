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  • Черчесов: «Березуцкие и Игнашевич? После Евро-2016 вы их ругали. Они что, стали лучше играть?»

Черчесов: «Березуцкие и Игнашевич? После Евро-2016 вы их ругали. Они что, стали лучше играть?»

27 марта 2018, 22:27
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что он не планирует вызывать в команду защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березкцких и Сергея Игнашевича.

«Игнашевич и Березуцкие? Мы с нашими большими игроками сыграли много игр, они отдали много сил. После последнего чемпионата Европы вы их ругали, а теперь хотите их в сборную. Они стали лучше играть спустя два года? Или ваше мнение о них изменилось?

Перестаньте заставлять меня говорить о заслуженных игроках и обсуждать их. Они приняли решение завершить карьеру в сборной, давайте смотреть вперeд», – сказал тренер.

Сборная России не может победить пять игр кряду.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Федя Кабак
1522179157
Каждый комментарий усатого просто бред. Он реально бесит. Нужно его срочно убирать, хуже не будет.
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Shogun
1522179203
Явно лучше раз они на 3ем месте сейчас и играют в ЛЕ против Арсенал за выход в полуфинал
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Татарин за ЦСКА
1522179625
#черчесовидинахкуй
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zagrizlik
1522179643
По сравнению с тем сбродом, который играл две последние игры они просто боги игры в защите.
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Vickont
1522179947
Все ответы однотипные- рогами уперся и блеет. все пи..сы, а я Д’Артаньян
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x-x-x-x-x
1522179994
Можно афигет от тех кто сотни раз спрашивает о ветеранах. Да они свои лучщие годы не были сильны зачем они сейчас.тем более сами их ругали каждый раз и писали незаменимые деревья.
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insider_retro
1522181216
Логично и правильно...
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ufos73
1522182368
Я ж говорю, Онопко надо в сборную проталкивать! )))))
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Nerlinger
1522217433
Если они вернуться - хуже, чем есть, точно не будет
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OfaZavr
1522226408
вот здесь соглашусь, пора закрыть эту тему.
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