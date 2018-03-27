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  • Российские и английские болельщики намерены провести товарищескую игру летом

Российские и английские болельщики намерены провести товарищескую игру летом

27 марта 2018, 13:59
3

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов сообщил о намерении россиян провести дружеские матчи с фанатами сборных Японии и Англии, которые приедут поддержать свои национальные команды на чемпионат мира-2018. По его словам, встреча с англичанами должна состояться 28 июня в Калининграде.

«Сейчас идет сложная работа по формированию пула команд-болельщиков со всего мира. Договариваемся сыграть с японцами в Санкт-Петербурге и Москве, с англичанами – в Калининграде, но обсуждаем и другие города, они изучают, кто и куда у них поедет. Никто от этой идеи пока не отказывался. Более того, англичане первыми вышли с такой инициативой», – сказал Латыпов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Англия Япония
Комментарии (3)
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Kuban-Krasnodar
1522150680
Хорошее предложение. Только мяч не вздумайте "отравить" чем-нибудь)
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Axe111
1522168917
Только черчеса в тренеры не берите, не совершайте ошибку
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zigbert
1522225658
Такие игры нам нужны.
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