Российские и английские болельщики намерены провести товарищескую игру летом

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов сообщил о намерении россиян провести дружеские матчи с фанатами сборных Японии и Англии, которые приедут поддержать свои национальные команды на чемпионат мира-2018. По его словам, встреча с англичанами должна состояться 28 июня в Калининграде.

«Сейчас идет сложная работа по формированию пула команд-болельщиков со всего мира. Договариваемся сыграть с японцами в Санкт-Петербурге и Москве, с англичанами – в Калининграде, но обсуждаем и другие города, они изучают, кто и куда у них поедет. Никто от этой идеи пока не отказывался. Более того, англичане первыми вышли с такой инициативой», – сказал Латыпов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.