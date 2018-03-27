Фернандеш – о поражении от Голландии: «Все было решено в первом тайме»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Мануэль Фернандеш рассказал о причинах поражения своей национальной команды в товарищеском матче со сборной Голландии.

«Все было решено еще в первом тайме. Мы плохо начали игру, но можем из нее извлечь кое-что положительное.

Во втором тайме мы были более сбалансированными. Хотя это поражение не то, что мы хотели бы показать, – цитирует Фернандеша A Bola.

Напомним, товарищеский матч Португалия – Голландия завершился со счетом 0:3. Фернандеш провел на поле весь матч.