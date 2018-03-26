Скопинцев мечтает о попадании в сборную России

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал, что мечтает попасть в состав сборной России.

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста три матча в Премьер-лиге, в которых он не отметился результативными действиями.

– 15 апреля откроется современная «Ростов-Арена»…

– Недавно мы всей командой ездили туда. Посмотрели трибуны, газон. Очень понравилось. Думаю, болельщикам стадион тоже придется по душе.

– Вы в 21 год закрепились в основе «Ростова», но в молодежную сборную России вас не зовут. Не обидно?

– Я сейчас больше думаю о том, как приносить пользу клубу. Меня несколько раз включали в расширенный состав молодежки, но не более. Ну и ничего страшного. Моя цель и мечта – оказаться в главной сборной России.