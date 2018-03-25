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  • Министр спорта России – о матче с бразильцами: «Еще есть время сделать выводы»

Министр спорта России – о матче с бразильцами: «Еще есть время сделать выводы»

25 марта 2018, 00:30
19

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, что команда Станислава Черчесова проиграла в «Лужниках» со счетом 0:3.

«Вчерашний результат, конечно, плохой. Первый тайм был обнадеживающим с учетом того, что нам противостоял соперник, который гораздо сильнее нас. Но у сборной есть еще время, чтобы сделать выводы и использовать свои сильные качества. У нас в группе бразильцев нет, там три команды, которые вполне по силам нашим футболистам, мы можем сыграть с ними успешно.

После игры с бразильцами не стоит делать далеко идущих выводов. Думаю, что у тренерского штаба есть достаточно мудрости, чтобы правильно оценить подготовку», – сказал Колобков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия
Комментарии (19)
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insider_retro
1521928085
Оптимист... Про силы говорит, про мудрость рассуждает... А по сути ему, что футбол, что биатлон, что шахматы - лишь бы было за что на верх успешно отчитаться...
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serppion
1521938103
Если бы в тренерском штабе были честные, совестливые люди, после таких результатов они бы застрелились...
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woyser
1521940200
Этот дебил себя слышит вообще? Он перед ОИ то-же нёс чушь несусветную! Где его нашли? "У нас в группе бразильцев нет, там три команды, которые вполне по силам нашим футболистам, мы можем сыграть с ними успешно" - если даже мы их пройдём, дальше что ЧМ закончился? Реально эти чиновники кроме денег и кресла них.. не видят. Мудко, Прядкин, Колобков - застрелитесь нах..!!!
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Константинн
1521954490
Есть еще время сделать выводы и подать в отставку...
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vladimir-7
1521955834
У ВАШЕГО тренерского штаба нет ни каких знаний. совести, порядочности и тем более мудрости в оценке правильности принятых решений в подготовке сборной России. Тебе, П.Колобков необходимо срочно принять решение о главном тренере сборной, пока есть время, но если не можешь, то уходи с поста министра спорта РФ, пока тоже есть время!!!
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zigbert
1521958958
Если не выйдем из группы - это будет действительно провал.
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Serjoga
1521959739
С таким оптимистичным министром спорта у России достижений в футболе не будет! Про ЧМ-18 и говорить нечего!
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Axe111
1521960533
Недоумок.Какие выводы,долбаные тупые чиновнички
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Yarrom89
1521966994
Вывод один - оставьте вы уже сборную в покое. Она играет на своем уровне и поражение от Бразилии 0:3 это нормально. Наш максимум - это выход из группы и все. Надо быть реалистами, а от сделанных каких-то выводов футболисты не начнут обыгрывать сборные топ уровня.
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OfaZavr
1521967881
слова, слова...
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