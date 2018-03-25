Министр спорта России – о матче с бразильцами: «Еще есть время сделать выводы»

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, что команда Станислава Черчесова проиграла в «Лужниках» со счетом 0:3.

«Вчерашний результат, конечно, плохой. Первый тайм был обнадеживающим с учетом того, что нам противостоял соперник, который гораздо сильнее нас. Но у сборной есть еще время, чтобы сделать выводы и использовать свои сильные качества. У нас в группе бразильцев нет, там три команды, которые вполне по силам нашим футболистам, мы можем сыграть с ними успешно.

После игры с бразильцами не стоит делать далеко идущих выводов. Думаю, что у тренерского штаба есть достаточно мудрости, чтобы правильно оценить подготовку», – сказал Колобков.