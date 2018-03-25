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    Министр спорта России – о матче с бразильцами: «Еще есть время сделать выводы»

    Министр спорта РФ Павел Колобков поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, что команда Станислава Черчесова проиграла в «Лужниках» со счетом 0:3.

    «Вчерашний результат, конечно, плохой. Первый тайм был обнадеживающим с учетом того, что нам противостоял соперник, который гораздо сильнее нас. Но у сборной есть еще время, чтобы сделать выводы и использовать свои сильные качества. У нас в группе бразильцев нет, там три команды, которые вполне по силам нашим футболистам, мы можем сыграть с ними успешно.

    После игры с бразильцами не стоит делать далеко идущих выводов. Думаю, что у тренерского штаба есть достаточно мудрости, чтобы правильно оценить подготовку», – сказал Колобков.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2018 00:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +839

      Князев 26 марта 2018, 00:59

      Правильно! Есть время сделать выводы, так сделайте вывод Черчесова из сборной. Он же изуродовал всех игроков своей тактикой: "БЕЙ БЕГИ". Великий экспериментатор...

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 25 марта 2018, 16:11

      0-3 нормальный ещё счёт на имя максимум с бывшими нашими республиками играть

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:51

      слова, слова...

      2
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 25 марта 2018, 11:36

      Вывод один - оставьте вы уже сборную в покое. Она играет на своем уровне и поражение от Бразилии 0:3 это нормально. Наш максимум - это выход из группы и все. Надо быть реалистами, а от сделанных каких-то выводов футболисты не начнут обыгрывать сборные топ уровня.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 марта 2018, 10:19

      С этим тренером у сборной нет и не будет ничего кроме позора,так что уже сейчас
      самое время делать оргвыводы!

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 марта 2018, 09:48

      Недоумок.Какие выводы,долбаные тупые чиновнички

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 марта 2018, 09:35

      С таким оптимистичным министром спорта у России достижений в футболе не будет! Про ЧМ-18 и говорить нечего!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:22

      Если не выйдем из группы - это будет действительно провал.

      3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 марта 2018, 08:58

      Выводы надо было делать гораздо раньше

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 25 марта 2018, 08:50

      Наша сборная в сегодняшнем составе и состоянии - самая слабая из всех сборных России (имеются ввиду сборные России разных годов), и времени, чтобы хоть что-то изменить в лучшую сторону для ЧМ 2018 нет, совсем нет.

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