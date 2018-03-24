Валерий Овчинников: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? После 0:3 от Бразилии можно и нажраться»

Бывший главный тренер «Волгаря» Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с поведением игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера.

Напомним, оба футболиста после поражения от Бразилии (0:3) посетили ночной клуб, за что получили штраф.

– Сегодня стало известно, что Рауш и Нойштедтер после поражения от Бразилии сходили в ночной клуб. С нашей сборной не соскучишься?

– А что они там – пили или ели?

– Наверное, пили и ели, но вряд ли употребляли алкоголь.

– Ну вот. Хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя (смеется). Знаете, такая вечеринка по принципу – «встречаемся через сутки». Если бы после 0:3 провели разбор полетов и разбились на группировки, то я бы тоже был не против. Всякие методы нужны. Так что не вижу никакой проблемы. Если запрещено покидать расположение сборной, то все – досвидос!

– Их РФС оштрафовал за этот поход.

– Тоже вариант. Ну и слава богу.

Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять