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    Валерий Овчинников: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? После 0:3 от Бразилии можно и нажраться»

    Бывший главный тренер «Волгаря» Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с поведением игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера.

    Напомним, оба футболиста после поражения от Бразилии (0:3) посетили ночной клуб, за что получили штраф.

    – Сегодня стало известно, что Рауш и Нойштедтер после поражения от Бразилии сходили в ночной клуб. С нашей сборной не соскучишься?

    – А что они там – пили или ели?

    – Наверное, пили и ели, но вряд ли употребляли алкоголь.

    – Ну вот. Хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя (смеется). Знаете, такая вечеринка по принципу – «встречаемся через сутки». Если бы после 0:3 провели разбор полетов и разбились на группировки, то я бы тоже был не против. Всякие методы нужны. Так что не вижу никакой проблемы. Если запрещено покидать расположение сборной, то все – досвидос!

    – Их РФС оштрафовал за этот поход.

    – Тоже вариант. Ну и слава богу.

    Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2018 19:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:02

      раз оштрафовали значит нарушили, все по делу.

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 марта 2018, 22:11

      Нажраться можно, если ты сам принимал участие в игре, и то в меру. Только для снятия стресса. А они что делали....???

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 21:58

      Ну до Кокорина и Мамаева им далеко

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 21:47

      Есть оказывается и такие методы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 24 марта 2018, 20:12

      Это не тот Овчинников,что тренировал наш Нижегородский Локомотив на рубеже веков??

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Антон bx14e 24 марта 2018, 20:38

      Да! это Борман!

      6
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      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > Антон bx14e 24 марта 2018, 20:53

      А еще он как-то после матча заявил, что к сексуальным меньшинствам относится положительно но то, что кричали с трибун по поводу судьи, к этому надо прислушаться!

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 24 марта 2018, 20:03

      Какие они русские? Им срать на страну.

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 марта 2018, 20:02

      Это было нормально, если бы не ближайший матч с Францией.
      После Франции бухайте сколько хотите. Хотя не будут - в клубах режим. А в сборной можно и нажраться как перед Марибором в 2009.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 марта 2018, 19:52

      Надо было закрыть всю сборную на базе дней на пять и перевести всех на диету, до матча с французами.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Бухбух 26 марта 2018, 04:35

      Полностью согласен.На доширак.И по 2 тренировки в день.Да еще и по ночам "в ружье" и марш бросок на 5 км.Вот тогда бы может и заиграли...Кто остался в живых.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 марта 2018, 19:35

      Валерий Викторович приятно удивил новаторским подходом и лёгкостью мысли!...

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