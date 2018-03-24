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  • Валерий Овчинников: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? После 0:3 от Бразилии можно и нажраться»

Валерий Овчинников: «Рауш и Нойштедтер пошли в клуб? После 0:3 от Бразилии можно и нажраться»

24 марта 2018, 19:33
12

Бывший главный тренер «Волгаря» Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с поведением игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера.

Напомним, оба футболиста после поражения от Бразилии (0:3) посетили ночной клуб, за что получили штраф.

– Сегодня стало известно, что Рауш и Нойштедтер после поражения от Бразилии сходили в ночной клуб. С нашей сборной не соскучишься?

– А что они там – пили или ели?

– Наверное, пили и ели, но вряд ли употребляли алкоголь.

– Ну вот. Хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя (смеется). Знаете, такая вечеринка по принципу – «встречаемся через сутки». Если бы после 0:3 провели разбор полетов и разбились на группировки, то я бы тоже был не против. Всякие методы нужны. Так что не вижу никакой проблемы. Если запрещено покидать расположение сборной, то все – досвидос!

– Их РФС оштрафовал за этот поход.

– Тоже вариант. Ну и слава богу.

Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Рауш Константин Нойштедтер Роман Овчинников Валерий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1521909345
Валерий Викторович приятно удивил новаторским подходом и лёгкостью мысли!...
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Бухбух
1521910321
Надо было закрыть всю сборную на базе дней на пять и перевести всех на диету, до матча с французами.
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WhiteEgon
1521910958
Это было нормально, если бы не ближайший матч с Францией. После Франции бухайте сколько хотите. Хотя не будут - в клубах режим. А в сборной можно и нажраться как перед Марибором в 2009.
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Mario84
1521911001
Какие они русские? Им срать на страну.
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Антон bx14e
1521911555
Это не тот Овчинников,что тренировал наш Нижегородский Локомотив на рубеже веков??
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zigbert
1521917271
Есть оказывается и такие методы.
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Татарин за ЦСКА
1521917938
Ну до Кокорина и Мамаева им далеко
Ответить
MDAR
1521918704
Нажраться можно, если ты сам принимал участие в игре, и то в меру. Только для снятия стресса. А они что делали....???
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OfaZavr
1521964978
раз оштрафовали значит нарушили, все по делу.
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