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    Рауш и Нойштедтер пошли в ночной клуб с девушками после 0:3 от Бразилии

    «Бомбардир» писал о решении РФС оштрафовать игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка после матча с командой Бразилии (0:3).

    Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видеозапись, на которой футболисты идут в московский ночной клуб «Дюран» в компании девушек.

    Ранее футболисты принесли извинения.

    Сборная Россия сейчас проводит тренировку в Химках и Новогорске.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 17:40
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 марта 2018, 10:42

      Они молодые,здоровые парни плюс весна,адреналин и гормоны бушуют и что они должны были вечером в гостинице на диванах лежать или на оперу ходить?
      Они такие же живые молодые люди и ничто человеческое им не чуждо! Эх,если б вся сборная была их возраста,то надо было всей командой двинуть в ночной клуб
      и "оттопыриться" там по полной,чтоб снять стресс,а штрафовать надо было главного тренера и его штаб за неумение готовить игроков!

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 марта 2018, 20:49

      Ублюдки

      0
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 24 марта 2018, 20:38

      Бабло платят, а результат не важен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 20:13

      ага вот так значит пообедали с друзьями называется)

      3
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 24 марта 2018, 19:33

      Ну деньги то за проигрыш надо потратить!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 марта 2018, 19:13

      Тоже новость!)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 марта 2018, 18:45

      А тренеры клубные переживают, что игрочки устают играть 2 матча в неделю...
      Эти по ходу неутомимые, им и 2 матча в сутки не в напряг... Только не хочется...

      4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > gol_kak_sokol 24 марта 2018, 19:32

      что ты несеешь? какие сутки?!
      Стерлинг и Зинченко в МС за сутки не могут восстановиться, а ты от наших оленей ожидаешь большего...

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 24 марта 2018, 18:36

      А ещё бы Черчеса выгнали бы, вот тогда бы было всё по чесноку.

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      Рейтинг: +32

      RaSilverMoon 24 марта 2018, 18:31

      Да и по ху й абсолютно.

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      Рейтинг: +399

      kella 24 марта 2018, 18:29

      И что здесь не так? Пошли залить горе.

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