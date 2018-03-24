Рауш и Нойштедтер пошли в ночной клуб с девушками после 0:3 от Бразилии

Они молодые,здоровые парни плюс весна,адреналин и гормоны бушуют и что они должны были вечером в гостинице на диванах лежать или на оперу ходить?
Они такие же живые молодые люди и ничто человеческое им не чуждо! Эх,если б вся сборная была их возраста,то надо было всей командой двинуть в ночной клуб
и "оттопыриться" там по полной,чтоб снять стресс,а штрафовать надо было главного тренера и его штаб за неумение готовить игроков!
«Бомбардир» писал о решении РФС оштрафовать игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка после матча с командой Бразилии (0:3).
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