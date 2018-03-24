Рауш и Нойштедтер пошли в ночной клуб с девушками после 0:3 от Бразилии

«Бомбардир» писал о решении РФС оштрафовать игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка после матча с командой Бразилии (0:3).

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видеозапись, на которой футболисты идут в московский ночной клуб «Дюран» в компании девушек.

Ранее футболисты принесли извинения.

Сборная Россия сейчас проводит тренировку в Химках и Новогорске.