Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кузяев вернулся в общую группу сборной России

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев возобновил тренировки с основным составом команды.

    «С каждым днем становится все лучше и лучше, легче на тренировках.

    Не могу дать определенный ответ по поводу участия в матче с Францией, посмотрим, как решит Станислав Саламович. Сегодня я уже тренировался в общей группе, вхожу в игровой режим», – сказал Кузяев

    Прежде 25-летний хавбек занимался отдельно. Напомним, 27 марта команда Черчесова сыграет со сборной Франции.

    Час назад российская сборная начала тренировки в Химках и Новогорске.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2018 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 25 марта 2018, 07:09

      Это хорошо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11