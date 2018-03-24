Кузяев вернулся в общую группу сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев возобновил тренировки с основным составом команды.

«С каждым днем становится все лучше и лучше, легче на тренировках.

Не могу дать определенный ответ по поводу участия в матче с Францией, посмотрим, как решит Станислав Саламович. Сегодня я уже тренировался в общей группе, вхожу в игровой режим», – сказал Кузяев

Прежде 25-летний хавбек занимался отдельно. Напомним, 27 марта команда Черчесова сыграет со сборной Франции.

Час назад российская сборная начала тренировки в Химках и Новогорске.