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    Дешам: «Колумбия преподала нам урок»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал исход товарищеского матча против сборной Колумбии (2:3). Европейцы по ходу встречи вели в счете в два мяча.

    «У нас было много проблем по ходу игры, а соперник сыграл более агрессивно. Мы много теряли мяч. Южноамериканцы показали нам урок атакующего футбола. Особенно мне не понравился второй тайм.

    Будем серьезно анализировать матч. Требования футболисты не выполнили. Оправданий им нет. Проигрыш дома – это всегда грустно», – сказал тренер.

    27 марта французы сыграют против сборной России.

    Источник: L' Equipe

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    24.03.2018 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +842

      sined1951 24 марта 2018, 14:38

      Приезжайте к нам-будет легче.

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