Депутат Лебедев: «Для соперников игры против сборной России – это как тренировка»

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Политик считает, что гости провели тренировку.
«Станиславу Черчесову, как и всем болельщикам, хотелось увидеть игру. К сожалению, первый матч 2018 года сборной России оставил впечатление хуже, чем заключительные игры в прошлом году. И с Аргентиной, и с испанцами мы выглядели гораздо лучше.
Для всех соперников матчи с нами – это как тренировка», – считает депутат.
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Источник: Чемпионат.ком