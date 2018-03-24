Депутат Лебедев: «Для соперников игры против сборной России – это как тренировка»

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Политик считает, что гости провели тренировку.

«Станиславу Черчесову, как и всем болельщикам, хотелось увидеть игру. К сожалению, первый матч 2018 года сборной России оставил впечатление хуже, чем заключительные игры в прошлом году. И с Аргентиной, и с испанцами мы выглядели гораздо лучше.

Для всех соперников матчи с нами – это как тренировка», – считает депутат.

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