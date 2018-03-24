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    Депутат Лебедев: «Для соперников игры против сборной России – это как тренировка»

    Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прокомментировал исход товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). Политик считает, что гости провели тренировку.

    «Станиславу Черчесову, как и всем болельщикам, хотелось увидеть игру. К сожалению, первый матч 2018 года сборной России оставил впечатление хуже, чем заключительные игры в прошлом году. И с Аргентиной, и с испанцами мы выглядели гораздо лучше.

    Для всех соперников матчи с нами – это как тренировка», – считает депутат.

    27 марта Россия сыграет с французами.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +842

      sined1951 24 марта 2018, 14:46

      Сиди и молчи, депутат хренов. В футболе ты ноль. Лучше пробей закон об организации бесплатных футбольных секций для детей, а потом уже и каркай.

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 24 марта 2018, 12:43

      Так это и была тренировка, умник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 24 марта 2018, 07:56

      дайте ему 100 болларов за коммент.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 марта 2018, 07:31

      А для нашей сборной игры с Аргентиной и Бразилией - это как увеселительный поход в музей или на экскурсию...

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