Попов: «Перенос игры с «Локомотивом» в Москву – бред со стороны «Амкара»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ между пермским клубом и «Локомотивом».

«Куда перенесли матч? В Москву? Почему, как так? То есть, отдали игру «Локомотиву»? Полный бред со стороны «Амкара». Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Проводить игру в гостях у «Локомотива»? Так не должно быть — сто процентов.

Какими коврижками надо было завлечь «Амкар», чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит руководству клуба ничего не надо. Надеюсь, футболисты сами все сделают и докажут. Я верю в них до конца: в тренера и его команду. Раз их кинуло руководство, то они сами выберутся из этой ситуации. Так бывало уже не раз», – сказал Попов.

Напомним, что матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.