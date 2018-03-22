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  • Попов: «Перенос игры с «Локомотивом» в Москву – бред со стороны «Амкара»

Попов: «Перенос игры с «Локомотивом» в Москву – бред со стороны «Амкара»

22 марта 2018, 23:46
14

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ между пермским клубом и «Локомотивом».

«Куда перенесли матч? В Москву? Почему, как так? То есть, отдали игру «Локомотиву»? Полный бред со стороны «Амкара». Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Проводить игру в гостях у «Локомотива»? Так не должно быть — сто процентов.

Какими коврижками надо было завлечь «Амкар», чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит руководству клуба ничего не надо. Надеюсь, футболисты сами все сделают и докажут. Я верю в них до конца: в тренера и его команду. Раз их кинуло руководство, то они сами выберутся из этой ситуации. Так бывало уже не раз», – сказал Попов.

Напомним, что матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Попов Алексей
Комментарии (14)
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stream15
1521752704
Какая разница, все равно матч договорной.
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DOCTOR PENALTY
1521752983
С такими новостями и про ЧМ все забудут.
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Полная Канистра
1521776824
да не коврижками . Был просто хлеб у них а локо сверху добавил масло с чёрной икрой
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КЭТиК
1521777131
Значит Амкар должен все игры домашние проводить на выезде.
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SPACE TRUCKIN
1521778261
локо боятся очки потерять в Перми что-ли? тогда,по фейрплэй,пусть и остальные домашние матчи проводит на поле соперника...бредятина какая-то...(((
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опус 2
1521782051
А что тут нового ? Уфа тоже проводила домашний матч в Питере ,когда Зенит лидировал , года два назад
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ОЛЕГ К.
1521791005
Я уже писАл -теряем очередной клуб.
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m40
1521792008
Так Амкар вроде обыгрывал уже паровозов в этом сезоне, приычем в Москве. Если футболисты такие принципиальные, то упруться и так легко 3 очка не отдадут
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anatolich72
1521793002
Зря ЛОКО на это пошёл, хоть и есть отрыв в очках,но этот перенос может бросить небольшую тень на чемпионство.
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OfaZavr
1521793623
полностью согласен, можно было найти другое решение, чтобы не бросало тень на оба клуба.
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