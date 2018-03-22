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    Попов: «Перенос игры с «Локомотивом» в Москву – бред со стороны «Амкара»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал перенос матча 24-го тура РФПЛ между пермским клубом и «Локомотивом».

    «Куда перенесли матч? В Москву? Почему, как так? То есть, отдали игру «Локомотиву»? Полный бред со стороны «Амкара». Они в очередной раз подставили своих болельщиков. Проводить игру в гостях у «Локомотива»? Так не должно быть — сто процентов.

    Какими коврижками надо было завлечь «Амкар», чтобы он согласился сыграть такую важную игру на поле соперника? Значит руководству клуба ничего не надо. Надеюсь, футболисты сами все сделают и докажут. Я верю в них до конца: в тренера и его команду. Раз их кинуло руководство, то они сами выберутся из этой ситуации. Так бывало уже не раз», – сказал Попов.

    Напомним, что матч «Амкар» – «Локомотив» пройдет 31 марта на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2018 23:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:27

      полностью согласен, можно было найти другое решение, чтобы не бросало тень на оба клуба.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > OfaZavr 23 марта 2018, 12:34

      лететь в Хабаровск, например?

      0
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Diesel133 23 марта 2018, 12:54

      нет, хотя бы в Сочи.

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 марта 2018, 11:16

      Зря ЛОКО на это пошёл, хоть и есть отрыв в очках,но этот перенос может бросить небольшую тень на чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 марта 2018, 11:00

      Так Амкар вроде обыгрывал уже паровозов в этом сезоне, приычем в Москве. Если футболисты такие принципиальные, то упруться и так легко 3 очка не отдадут

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 23 марта 2018, 10:43

      Я уже писАл -теряем очередной клуб.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 23 марта 2018, 08:14

      А что тут нового ? Уфа тоже проводила домашний матч в Питере ,когда Зенит лидировал , года два назад

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 марта 2018, 07:11

      локо боятся очки потерять в Перми что-ли? тогда,по фейрплэй,пусть и остальные домашние матчи проводит на поле соперника...бредятина какая-то...(((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 марта 2018, 06:52

      Значит Амкар должен все игры домашние проводить на выезде.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 марта 2018, 06:47

      да не коврижками . Был просто хлеб у них а локо сверху добавил масло с чёрной икрой

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 23 марта 2018, 00:21

      это не бред, это бабло

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 00:09

      С такими новостями и про ЧМ все забудут.

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