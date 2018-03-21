МИД РФ: «Теперь очевидно, что Британия настроена на бойкот чемпионата мира-2018»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила риторику своих британских коллег в контексте чемпионата мира-2018. Россиянка полагает, что британцы всерьез настроены на бойкот турнира.

«Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним – создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания.

Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?

Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с главой МИД Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства», – написала Захарова.

Напомним, что один из ключевых принципов ФИФА – это невмешательство политики в футбольную деятельность.