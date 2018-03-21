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    МИД РФ: «Теперь очевидно, что Британия настроена на бойкот чемпионата мира-2018»

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила риторику своих британских коллег в контексте чемпионата мира-2018. Россиянка полагает, что британцы всерьез настроены на бойкот турнира.

    «Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним – создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания.

    Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?

    Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с главой МИД Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства», – написала Захарова.

    Напомним, что один из ключевых принципов ФИФА – это невмешательство политики в футбольную деятельность.

    Источник: Facebook.com

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    21.03.2018 22:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2018, 09:09

      Если Британия демократическая страна, как они себя называют, то сборная
      Англии приедет на ЧМ в Россию, а Тереза Мэй и Борис Джонсон, боясь
      отравления, выдуманного американским ФБР, пусть сидят в Англии и между
      собой играют в дурака. А мы, россияне и наши гости, будем наслаждаться
      игрой команд с мировым именем на чемпионате мира в России!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 22 марта 2018, 09:18

      Спорт, без расизма и политики!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 марта 2018, 05:39

      Не Британия, а Англия. Остальные британские команды не попали.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 23:28

      мда,Британия просто боится,что опять опозорятся на ЧМ.
      А если они не приедут,то кто вместо них????Италия???

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