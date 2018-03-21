Глава МИД Британии: «ЧМ-2018 в России – это все равно что Олимпиада-1936 при Гитлере»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил нынешний режим в России с тем, который был в Германии при Адольфе Гитлере. Политик считает, что проводить в нашей стране чемпионат мира-2018 нельзя.

«Владимир Путин будет использовать ЧМ с той же целью, что Гитлер использовал Олимпиаду – ради пиара. Англия не должна участвовать в этом.

Мы не должны поддерживать нынешнего президента России. Он в своей стране грубейшим образом нарушает права человека», – сказал Джонсон.

Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.