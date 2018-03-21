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    Глава МИД Британии: «ЧМ-2018 в России – это все равно что Олимпиада-1936 при Гитлере»

    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил нынешний режим в России с тем, который был в Германии при Адольфе Гитлере. Политик считает, что проводить в нашей стране чемпионат мира-2018 нельзя.

    «Владимир Путин будет использовать ЧМ с той же целью, что Гитлер использовал Олимпиаду – ради пиара. Англия не должна участвовать в этом.

    Мы не должны поддерживать нынешнего президента России. Он в своей стране грубейшим образом нарушает права человека», – сказал Джонсон.

    Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.

    Источник: The Guardian

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    21.03.2018 19:05
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    Комментарии132
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 марта 2018, 22:38

      Про права человека ты верно заметил,Борян....Но что вы там все не заверещали,когда у нас в 2011 году народ вязанками увозили с Болотной?Правильно,вы обоссались,как бы народ России не взял власть в свои руки.Разыгрывают спектакль перед всем миром голубые "лидеры нации" .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 22 марта 2018, 08:57

      Нет, не надо было Британию спасать в 1914 и 1940 гг. Пусть бы их фрицы оттрахали.

      4
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      Рейтинг: +232

      Sterh 22 марта 2018, 08:52

      Снимайтесь, а вместо вас возьмут Италию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 22 марта 2018, 08:50

      Чего разорался? Давно без сознания на скамейке его не находили?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 22 марта 2018, 08:06

      все англичане — нация коварных уголовников. Если англичанина пригласили в гости — ходите с ним по квартире. Отведёте взгляд — лишитесь многих вещей. В одну секунду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      Кутах 22 марта 2018, 08:00

      Борис, ты не прав

      0
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 22 марта 2018, 07:56

      странно что австралия ничего ещё не подхрюкнула англогеям

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 22 марта 2018, 06:46

      Мудак редкостный... И это глава МИД одной из стран, которые вершат судьбы мира... Куда катится мир?

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 марта 2018, 05:09

      интересно а кто его голову проверял

      2
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 22 марта 2018, 04:44

      Как люди британцы боятся что мы стали великой державой, боже мой!

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