Глава МИД Британии: «ЧМ-2018 в России – это все равно что Олимпиада-1936 при Гитлере»

Про права человека ты верно заметил,Борян....Но что вы там все не заверещали,когда у нас в 2011 году народ вязанками увозили с Болотной?Правильно,вы обоссались,как бы народ России не взял власть в свои руки.Разыгрывают спектакль перед всем миром голубые "лидеры нации" .
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил нынешний режим в России с тем, который был в Германии при Адольфе Гитлере. Политик считает, что проводить в нашей стране чемпионат мира-2018 нельзя.
«Владимир Путин будет использовать ЧМ с той же целью, что Гитлер использовал Олимпиаду – ради пиара. Англия не должна участвовать в этом.
Мы не должны поддерживать нынешнего президента России. Он в своей стране грубейшим образом нарушает права человека», – сказал Джонсон.
Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.