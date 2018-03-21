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Глава МИД Британии: «ЧМ-2018 в России – это все равно что Олимпиада-1936 при Гитлере»

21 марта 2018, 19:05
137

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил нынешний режим в России с тем, который был в Германии при Адольфе Гитлере. Политик считает, что проводить в нашей стране чемпионат мира-2018 нельзя.

«Владимир Путин будет использовать ЧМ с той же целью, что Гитлер использовал Олимпиаду – ради пиара. Англия не должна участвовать в этом.

Мы не должны поддерживать нынешнего президента России. Он в своей стране грубейшим образом нарушает права человека», – сказал Джонсон.

Чемпионат мира в нашей стране должен пройти с 14 июня по 15 июля.

Источник: The Guardian
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига
Комментарии (137)
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Moriak93
1521648503
Даже и не знаешь как такое комментировать.Борис,проснись ты обосрался))
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NIK32RUS
1521648515
Дебилы Б...ь
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insider_retro
1521648880
Англосаксы, через свой взъерошенный и непричёсанный рупор ненависти, тявкают и воют в бессильной злобе! Боря несёт ахинею, завоёвывая политические бонусы... Но вершин Черчилля ему не достичь...
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Shogun
1521648981
Да и на х...й вы нужны, Италия лучше, а насчет этого долб...а не чесанного, то - Дебил был, дебил будет и дебил останется и ну если раз у них министр, Тереза Мэй, раньше пытала людей в тюрьмах я не удивляюсь насчет дебилов и ради Бога плакать никто не будет, если продинамите ЧМ, я только рад буду, если Буффон приедет
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Serjoga
1521649247
Так не приезжайте! Свято место пусто не бывает!
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Антибиотик
1521649618
Британцы, твари хитросделанные. Сначала Гитлера спонсировали и подстрекали на войну с Россией, а теперь они сами нас сравнивают с Гитлером. Политические проститутки, с помощью армии с нами ничего сделать не могут (как с Югославией), так из кустов гавкают и плетут интриги. Если сборная этой никчемной страны не поедет на ЧМ со своими дебильными болелами, я буду только рад. Лишь бы другие ведущие футбольные державы не последовали примеру англосакских политических шлюх.
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ROSTOV SUPER
1521649949
Сидите в своем гнилом доме , задыхайтесь от злобы ! На нашем празднике вам делать не хер , к нам поедут истинные спортсмены и все , кто любит футбол , а свою ненависть изрыгайте в своей вонючей британии !
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Sedoi_Goblin
1521652927
Так вы же,проститутки аглицкие , с Гитлером и корешились! И Австрию ему сдали, и Чехословакию!
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Hangeldi
1521656262
Гнилые вы русские.сами при первой же возможности в англию или в америку едете.эти страны очень великие державы.а путин говно.неужели у 150 миллионного народа нет другого сына вместо путина.если уже не нашлось то это крах всего народа.
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Psih86
1521662600
Читаю и понимаю какие же здесь малолетки-д.о.л.б.а.е.б.ы сидят и пишут всякий бред. Поэтому в стране жопа,что и взрослые такие же как и вы д.о.л.б.а.е.б.ы. Можете минусов хоть 1000 поставить,все равно как были д.о.л.б.а.е.б.а.м.и. так и останитесь.
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