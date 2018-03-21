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    Промес: «В России я один из лучших. Теперь хочу стать таковым в сборной Голландии»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что входит в число лучших игроков в РФПЛ. Также голландец рассказал, что нужно сделать, чтобы стать более успешным в национальной сборной.

    «В российском чемпионате я показал, что я вхожу в число лучших игроков. То же самое я хочу сделать в сборной Голландии. Люди следят за моими выступлениями в РФПЛ и ждут от меня подобного в национальной команде. Я тоже ожидаю этого от себя.

    Почему я менее успешен в сборной? Я должен быть гораздо более последовательным. Я требую большего от себя и, конечно, не удовлетворен тем, какой уровень демонстрирую в настоящее время. Очень уверен, что это произойдет в ближайшее время», – приводит слова Промеса FCUpdate.nl.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 14:39
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 марта 2018, 04:35

      Чет ты п...здец как подсдулся... Болтать надо меньше, и играть лучше

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 00:06

      Для лучшего в сб.Голландии надо вырасти до уровня Гуллита и ван Бастена.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 марта 2018, 20:23

      забивай Тоха и будет у тебя всё

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:50

      Свой уровень надо доказывать на поле,забитыми голами.

      3
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 марта 2018, 18:59

      На мой скромный взгляд, его рост прекратился.

      1
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 21 марта 2018, 18:51

      Это последний сезон Промеса в Спартаке, спорить могу.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:45

      поменьше бы болтал, всю энергию на хвастовство тратит а на поле тенью ходить стал.

      4
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 21 марта 2018, 17:07

      Давай Антоха,теперь ждем голов минимум 5 до конца сезона в чемпе и пару трешку в кубке.Тогда твои слова будут иметь вес,и тогда я не против таких вью сказал -сделал!

      1
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      Рейтинг: +320

      ваавва 21 марта 2018, 17:01

      Много он говорить стал, а на поле его не видно, очень жаль надеюсь ,что это временный спад ,а не то что он сбавил к себе требования.

      5
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      Рейтинг: +665

      Snerg 21 марта 2018, 16:27

      не, не как не крути ,Промес поймал звезду....посмотрим что будет дальше

      5
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