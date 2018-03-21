Промес: «В России я один из лучших. Теперь хочу стать таковым в сборной Голландии»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что входит в число лучших игроков в РФПЛ. Также голландец рассказал, что нужно сделать, чтобы стать более успешным в национальной сборной.

«В российском чемпионате я показал, что я вхожу в число лучших игроков. То же самое я хочу сделать в сборной Голландии. Люди следят за моими выступлениями в РФПЛ и ждут от меня подобного в национальной команде. Я тоже ожидаю этого от себя.

Почему я менее успешен в сборной? Я должен быть гораздо более последовательным. Я требую большего от себя и, конечно, не удовлетворен тем, какой уровень демонстрирую в настоящее время. Очень уверен, что это произойдет в ближайшее время», – приводит слова Промеса FCUpdate.nl.