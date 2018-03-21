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Дзюба: «Было принципиально не дать выиграть Карпину»

21 марта 2018, 11:05
47

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним главным тренером «Ростова» Валерией Карпиным, с которым он работал в «Спартаке».

«Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Я рад, что забил его команде. Мы не общаемся и не здороваемся, для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.

Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчине, как футболисту. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся.

Когда забивал «Ростову», не было каких-то жестов в его адрес. Я был просто счастлив, что мы забиваем. У меня была мысль подбежать к нему и показать свою фамилию, но потом подумал, что это будет провокация – наверное, некрасиво. В целом, наверное, я отпустил эту ситуацию. Стараюсь быть добрее ко всему, иначе я буду похож на него. Надо быть добрее к людям», – рассказал Дзюба.

Напомним, что матч 23-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Ростов» завершился со счетом 2:2. Оба гола туляков в этой встрече записал на свой счет Дзюба.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал Ростов Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (47)
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Антибиотик111
1521620938
Обиженка деревянная)
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VVM1964
1521622169
Не думаю , что вот так все и было - ни с хрена Карпин начал гнобить Дзюбу , значит какая то причина была , только вот Дзюба конечно выставил все однобоко , а вот от Карпина мы вряд ли услышим что либо на эту тему - он больше на мужика похож , чем Дзюба .
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maior-60
1521622676
Все то у него виноваты: и Спартак, и Карпин, и Зенит, и... Во судьба то тяжелая.
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Розарио Агро
1521624335
Лохом печальным ты был лохом ты и останешься на всю оставшуюся жизнь!!!
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Розарио Агро
1521624421
Карпин не идеал, но в любом случае тебе до него как до луны на самокате
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nik55
1521625255
для меня этого человека не существует-------дерево ты против Карпина очень большой 0
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rasim05
1521625581
Болтун ты Дзюба.
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Татарин за ЦСКА
1521626224
правильно,Артем,ни когда не давай себя в обиду и не прощай зла в свой адрес.
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Полная Канистра
1521627329
что же ты причину то не сказал раз Карпин тебя хотел //закатать// ведь сам поди подлянку сделал такую что стал изгоем не только тренера но и всей команды
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Таганский
1521631832
Ну-ну, посмотрим, как ты будешь дальше забивать..или уже подготовил отмазку, мол, был бы Карпин, то забил бы..
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