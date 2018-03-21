Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Было принципиально не дать выиграть Карпину»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним главным тренером «Ростова» Валерией Карпиным, с которым он работал в «Спартаке».

    «Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Я рад, что забил его команде. Мы не общаемся и не здороваемся, для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.

    Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчине, как футболисту. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся.

    Когда забивал «Ростову», не было каких-то жестов в его адрес. Я был просто счастлив, что мы забиваем. У меня была мысль подбежать к нему и показать свою фамилию, но потом подумал, что это будет провокация – наверное, некрасиво. В целом, наверное, я отпустил эту ситуацию. Стараюсь быть добрее ко всему, иначе я буду похож на него. Надо быть добрее к людям», – рассказал Дзюба.

    Напомним, что матч 23-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Ростов» завершился со счетом 2:2. Оба гола туляков в этой встрече записал на свой счет Дзюба.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 23 марта 2018, 01:00

      Бздюба, ты уж слишком мно-о-о-го "наиграл" и наболтал после игр.....может, тебе держаться подальше от пацанов из РФПЛ, ФНЛ ... пока не наваляли?...
      ...Может, давай-ка к казахам, в пгт. Аршавино, или лучше сразу в Китай...
      РОСТСЕЛЬМАШ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:54

      Только подлый человек будет защищать шлюбу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 марта 2018, 03:39

      Да оставь ты наконец Карпина в покое, давай забивай...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 марта 2018, 03:17

      Мудко , единственное что ты можешь сделать полезное для России- Договорись со всеми тренерами -соперниками сб. России, чтобы , они , по-взрослому ,оскорбили Артёмку так , что бы он , Артёмка их считал кровниками. Так , чтобы слова и действия Карпина , по сравнению с ихними , считались детской шалостью для Артёмки. И Кубок Мира будет близок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 22 марта 2018, 00:24

      Гениталии дзюба отрастил только в Томске?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 22 марта 2018, 00:20

      Я смотрю у вас Карпин пиз дец тренер прям Лобановский че вы бочку катите только в одну сторону

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > BARCLAYS_APL 23 марта 2018, 00:55

      Карпин не причём! Дело в звиздоболе Бздюбе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 21 марта 2018, 21:18

      Дзюба, с каких пор ты стал футболистом, а тем более мужчиной?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 21 марта 2018, 20:34

      Зюба - человек гавно, зато пафоса как у патриция

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 марта 2018, 19:23

      Кто-нибудь закроет рот Дзюбе? Обиды "ребенка" уже достали!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 21 марта 2018, 18:54

      Вспомнились Буратино и Карабас Барабас.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11