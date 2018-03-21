Дзюба: «Было принципиально не дать выиграть Карпину»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним главным тренером «Ростова» Валерией Карпиным, с которым он работал в «Спартаке».

«Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Я рад, что забил его команде. Мы не общаемся и не здороваемся, для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.

Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить. Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчине, как футболисту. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся.

Когда забивал «Ростову», не было каких-то жестов в его адрес. Я был просто счастлив, что мы забиваем. У меня была мысль подбежать к нему и показать свою фамилию, но потом подумал, что это будет провокация – наверное, некрасиво. В целом, наверное, я отпустил эту ситуацию. Стараюсь быть добрее ко всему, иначе я буду похож на него. Надо быть добрее к людям», – рассказал Дзюба.

Напомним, что матч 23-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Ростов» завершился со счетом 2:2. Оба гола туляков в этой встрече записал на свой счет Дзюба.